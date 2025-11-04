İlaç raporlarının yenilenmesi için son gün yarın!

  1. Ekonomim
Pandemi süresince geçerliliği uzatılan ilaç raporlarının yenilenmesi için son gün yarın. Sağlık Bakanlığı bilgilendirme amacıyla hastalara SMS gönderdi.

Pandemi döneminde idari kararla geçerlilik süresi önce 30 Haziran 2025’e, ardından 30 Mart 2026’ya uzatılan ilaç raporları için son gün yarın, 5 Kasım’da doluyor.

Hâlen birçok hastanın rapor yenileme işlemini tamamlamadığı tespit edilince, Sağlık Bakanlığı bilgilendirme amacıyla hastalara SMS gönderdi.

SMS’te “Sayın Vatandaşımız, 2020 sonrası idari kararlarla süresi uzatılan ilaç raporlarına yönelik geçerlilik uzatma uygulaması 30 Haziran 2025'te sona ermiştir. Süresi dolan raporların geçerli sayılabilmesi için en geç 5 Kasım 2025 tarihine kadar randevu alınarak rapor yenilenmelidir” denilmişti.

İlaç raporu yenilemede son gün uyarısı

Raporların yenilenmesi için MHRS veya 182 çağrı merkezi üzerinden arama yoluyla muayene randevusu düzenlenecek ve belirlenen bu randevular sonucunda raporların yenilenmesi işlemi yapılacak.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan geçen günlerde yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Kamuoyunun malumu olduğu üzere eczanelerimiz artık hasta raporlarını geçerli bir reçete olmadan görüntüleyemiyorlar. Hastalar genellikle ilaçları bittiğinde eczanelerimize başvurduğunda ilaç raporlarının geçerliliği ile ilgili bilgi alabiliyor. Bu da ilaç raporu sona ermiş hastalarımızın ilaçsız kalmasına ve tedavilerinin aksamasına sebep olabilir. İlaçsız kalıp mağduriyet yaşamamak adına hasta ve hasta yakınlarının e-nabız sistemi üzerinden rapor bilgilerini kontrol ederek bir an önce hastanelere başvurması büyük önem taşıyor.”

