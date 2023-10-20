İleri teknolojili yerli ürünlere kamu alım garantisi verilecek

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) yaptığı derlemeye göre, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe kamu alımlarının kaldıraç etkisinden yararlanılarak, küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması, bu alanda ithalat bağımlılığının azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, aşı gibi kritik önemi olan ürünlere yönelik sektörde arz güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanması için klinik araştırmalara katkı verilecek.

Bağışıklık kazandırma programı kapsamındaki aşıların Türkiye'de üretilebilmesine imkan tanınacak, aşı ve ilaç teknolojisine özgü fiziki ve beşeri kapasite geliştirilecek.

Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, referans malzeme, tanı kiti ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik özel sektör ile işbirliği oluşturularak girişimcilik faaliyetleri desteklenecek.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi çerçevesinde, ilaç ihracatına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması ve Avrupa Birliği (AB) ile karşılıklı tanıma anlaşmalarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe katma değeri yüksek yerli üretim ve ihracatı artırmak üzere kurumsal yapılanma güçlendirilecek. Laboratuvar, test ve ekipman envanterinin oluşturulmasına yönelik internet tabanlı bir sistem de oluşturulacak.

Dış ticaret açığı üzerinde etkisi ve katma değeri yüksek, ileri teknolojili yerli ürünlere küresel rekabetçilik unsurları gözetilerek kamu alım garantisi verilecek.

Belgelendirmeye esas olup Türkiye'de yapılamayan test ve analiz işlemlerinin burada yapılabilmesi sağlanacak.

İlaç, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlere yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz altyapısı oluşturulacak. Biyoteknolojik ilaçların üretiminde kamu hastanelerinin klinik araştırma kapasitesi kullanılacak.

Türkiye'de sık görülen hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılan veya kullanılması ihtiyacı bulunan etkin maddelerin yanı sıra biyobenzer ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesine olanak tanınacak.

İlaca erişimin artırılması amacıyla patent kuralları göz önünde bulundurularak, patent süresi yeni dolan veya yakın sürede dolacak biyoteknolojik ilaçların yurt içinde üretilmesi için mali ve altyapı destek mekanizmaları oluşturulacak.

Yakıt ve kimyasalların yeşil teknolojilerle üretimine destek

Öte yandan, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliğiyle kimya sanayisinde ihtiyaç duyulan yatırım yol haritaları belirlenecek ve yerli ham madde kullanımı artırılacak.

Ham madde bağımlılığını azaltacak, kümelenme modeline uygun, liman ve demir yolu bağlantısı olan büyük ölçekli entegre tesis kurulması desteklenecek. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde, büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak entegre üretim yapısı kurulacak.

Başta hidrojen ve amonyak olmak üzere, yakıt ve kimyasalların yeşil teknolojilerle üretimine yönelik yatırımlar desteklenecek.

Uçucu organik bileşik ölçümü yapabilecek akredite laboratuvar kurulacak.

Atık yönetim süreci, kaynağında ayrıştırma aşamasından başlamak üzere, kirliliği önleyecek şekilde iyileştirilecek. Kömür ve biyokütleden değerli kimyasalların üretilmesi sağlanacak.

Nadir toprak elementleri ve lityum üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu alanda büyük ölçekli üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi sağlanacak.