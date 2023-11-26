İngiliz Daily Mail'de yayınlandı: Diş hekimi Akay'dan kara propagandaya yanıt

Diş hekimi Gülay Akay, İngiliz The Daily Mail gazetesine yazdığı yazıda, Birleşik Krallık’taki kamu sağlığı hizmetlerinin diş tedavisi için yetersiz olması ve özeldeki fahiş fiyatlar nedeniyle “Dünyanın en kötü diş sağlığına sahip insanların Birleşik Krallık vatandaşları olduğunu” ifadesini kullandı.

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden The Daily Mail, diş hekimi Gülay Akar’ın yazısını “Üst düzey Türk diş hekimi eleştirilere yanıt verdi: “Başarısız NHS diş bakımı sayesinde İngilizler dünyanın EN KÖTÜ dişlerine sahip ve binlerce kişi çaresizlik içinde bize geliyor - bunu görmek şok edici” başlığıyla duyurdu.

Gülay Akar’ın yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

* Başlarda, 2019'da, Türkiye'deki diş hastanemizin kapılarından sadece bir avuç İngiliz hasta giriyordu.

* Çoğu çaresiz ve acı içindeydi. Yılların ihmali onları çok sayıda çürük ve enfeksiyondan diş eti hastalığına kadar korkunç diş sorunlarıyla baş başa bırakmıştı. Ancak en şaşırtıcı olan şey, neredeyse her birinin NHS (devlet hastanelerinde) diş hekimi tarafından görülmekte zorlandıkları için tedavi için 2.000 mil uçma gibi zor ve bazılarına göre aşırı bir karar vermiş olmalarıydı.

Diş hekimi Gülay Akay

"15 yıl boyunca böylesini görmedim"

* Birleşik Krallık'taki özel bakımın maliyeti onlar için çok yüksekti, bu nedenle, basitçe söylemek gerekirse, başka seçenekleri olmadığını düşünüyorlardı.

* Ancak bugün bu vahim durum daha da kötüleşti. Bu damlama bir gelgit dalgasına dönüştü. Ülkem Türkiye'de diş cerrahı olarak çalıştığım 15 yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim.

* 2019'da İstanbul'daki diş hastanemde gördüğüm 15 kişilik ilk 'sağlık turisti' grubu geçen yıl 2 bin 200den fazla kişiye ulaştı. Bu yıl bu sayı 5 bin 500’e ulaşacak - Birleşik Krallık'tan gelen hastalar artık müşterilerimizin yüzde 60'ını oluşturuyor. Ve bu yavaşlama belirtisi göstermiyor.

* Gördüğümüz hastaların en az yüzde 80'i, karmaşık çene sorunlarından ağır hasarlı diş ve diş etlerine kadar, kötü diş bakımının neden olduğu altta yatan bir tıbbi soruna sahiptir.

* Nedeni açık: NHS diş hekimliği sisteminiz başarısız oluyor.

Ayakkabı bağcığı detayı!

* O kadar çok acı çeken insanlar görüyoruz ki, kendi dişlerini ayakkabı bağcıklarıyla çekmeye veya kronlarını yapıştırıcıyla sabitlemeye başvuruyorlar, diş hekiminden randevu almak için bu kadar mücadele ediyorlar.

* Bazıları doğru bakımı alamadan 15 yıl geçirirken, diğerleri düzgün beslenemiyor ya da araba kazalarında veya kemoterapi sonrasında dişlerini kaybettikten sonra kamu tedavisine erişemiyor.

* Tedavi için yurtdışına seyahat eden İngilizlerin sayısındaki artışa rağmen, bazılarının hala sağlık turizminin güvenliği konusunda endişeleri olduğunu biliyoruz. Sorunlar büyük ölçüde, sosyal medya tarafından yönlendirilen ve 'Türkiye dişi' olarak da adlandırılan, bazı sertifikasız klinikler tarafından sunulan ve mükemmel bir gülümseme için dişlerin tıraşlanıp üzerine pırıl pırıl beyaz kronlar yerleştirilmesini içeren kozmetik bir prosedür olan bir trendden kaynaklanıyor.

* İngiliz diş hekimleri -özellikle de aynı iş için fahiş ücretler talep eden özel diş hekimleri- medyaya, berbat prosedürlerin ardından acı içinde ve korkunç enfeksiyonlarla evlerine dönen hastaların dehşet verici hikâyelerini anlatmaya başladılar.

* Bunun olduğundan şüphem yok. İyi ve kötü klinikler var ve korkunç bir duruma düşen herkesin halinden anlıyorum.

* Türk Dişhekimleri Birliği, her yıl 250 bin kadar yabancının bu kozmetik işlem için Türkiye'ye geldiğini ve tüm işlemlerin başarılı olmayacağını söylüyor. Ortalama komplikasyon oranı yüzde üç ila beş arasındadır.