Kanser hastaları, psikolojik yardım, diyetisyen ve ulaşım desteği istiyor

ANKARA (EKONOMİ)



Hasta ve hasta yakınlarının dayanışması ve bilgi alış-verişi amacıyla kurulan Kanserle Dans Derneği, 1188 kanser hastası ve yakınının katıldığı bir çevrim içi anketin sonuçlarını açıkladı. Alanındaki en geniş araştırmalardan biri olan anket, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Özsarı ve Üsküdar Üniversitesi İç Hastalıkları Tıbbi Onkoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Demirci tarafından koordine edildi.

Araştırmaya katılan hasta ve hasta yakınlarının yüzde 89’u psikolojik destek talebinde bulundu. Talepler, ücretsiz grup terapi, bireysel destek talep ederken, bu sonuç hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyacının sadece medikal tedavi olmadığını, ruhsal ve sosyal açıdan da ihtiyaçları olduğu şeklinde yorumlandı. Araştırma sonucunda kanser hastalığı sürecinde hasta veya hasta yakınlarından üçte ikisi psikolojik sorun yaşadığını beyan etti. Kanser hastalarının maruz kaldığı sorunlardan olan beslenme de yüksek oranlı talepler arasında yer aldı. Ücretsiz beslenme uzmanı desteği katılımcıların yüzde 94’ü tarafından talep edildi. Benzer şekilde hastalar yüzde 91 oranında da kolay ulaşım istediler. Katılımcılar yüzde 87 oranında yeni ve yenilikçi tedavilere yönelik bilgilendirme isterken, yüzde 77 oranında da yeni ve yenilikçi tedavilere erişim isteğini beyan etti.

Araştırma sonucunda, ücretsiz hizmet veren Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri’nin (KETEM) duyulduğu ancak yeterince yararlanılmadığı sonucuna da varıldı. Katılımcılar bu merkezleri yüzde 64 oranında duymakla birlikte yüzde 82 oranında bu merkezlerden yararlanılmadığı kayda geçti. Araştırmaya katılanlar, psikolojik destek, dayanışma ihtiyacını öne çıkarmasına karşılık, kanser hastalarına ve yakınlarına dayanışma desteği veren hasta dernekleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları da ortaya çıktı. Katılanlar yüzde 82 oranında bu tür dernekler hakkında bilgi sahibi olmadığını beyan etti. Araştırmada verilen sağlık hizmetinden memnuniyet ise yüzde 81 oranında olumlu olarak beyan edildi.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan, araştırma sonuçlarına yönelik yaptığı değerlendirmede, sosyal ve psikolojik taleplerin hasta derneklerinin önemini ortaya çıkardığının altını çizerek, hekimlerden hastalarına bu tür dernekler hakkında bilgi vermeye çağırdı.

Araştırmayı yürütenlerden Prof. Dr. Haluk Özsarı, çalışma sonucunda yüzde 20 oranında ilaca erişim sorunu gözlemlendiğini de belirterek, bu oranın dikkat çekici olduğunun altını çizdi. Özsarı, kanser tedavisine çok yönlü yaklaşılması gereğinin de önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Umut Demirci de “Bu sonuç kanser tedavisinde sadece medikal tedaviye odaklanmamak, aynı zamanda multidisipliner bir yaklaşımla, ilgili bölümlerin beraber çalışmasıyla, bir bütün olarak değerlendirme yapma gereksinimini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.