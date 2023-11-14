Kanser riskini ve tedavisini belirlemek için genetik analiz merkezi kuruldu

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ve Minimal Kalıntı Hastalık Değerlendirme Merkezi kuruldu. Merkezlerin, yüz bin veya milyonda bir oranda, morfolojik veya geleneksel yöntemlerle tespit edilemeyen kanser hücrelerinin tespitinin yapılabildiği, teşhis, sınıflandırma ve sonrasında tedavi sürecindeki ileri düzey analizlerle tedavi başarısının sağlandığı kaydedildi.

Merkezlerde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren Hastane Başhekimi Fevzi Altuntaş, kanser hastalığının genetik temellerinin araştırılması ve minimal kalıntı hastalığının saptanmasına yönelik yapılacak analizlerle tedavide daha etkin sonuçlar alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Altuntaş, çok erken safhada kanser tespitinin mümkün hale geldiğini belirterek, “Bu şekilde çok erken aşamada tespit edilen kanser hücrelerini daha güvenli profilde, yan etkileri daha az, daha etkin, daha spesifik şekilde tedavi etmek de mümkün olmaktadır” dedi.

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Eğitim Sorumlusu Özge Özalp ise merkezin onkoloji ve hematoloji hastalarına tanı anında, ilaç seçimi aşamasında, tedavi yönetiminde ve ilaç yanıtının değerlendirilmesinde gerekli olan genetik testler yapılabildiğini, takiplerde minimal kalıntı hastalık varlığının araştırıldığını vurguladı. Bazı kanserlerin ailesel geçişleri bulunduğunu anlatan Özalp, merkezde ailesinde kanser olan riskli kişiler için aile ağacı analizlerinin yapılıp risklerinin saptanabildiğini belirtti.