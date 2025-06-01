Kanserle mücadelede yeni adım: Yüksek maliyetli akıllı ilaçlar için düğmeye basıldı

Kanser tedavisi ve immünoterapide kullanılan yüksek maliyetli akıllı ilaçlar, SGK tarafından karşılanmadığı için hastalar üzerinde ciddi bir maddi yük oluşturuyor. Pek çok hasta, bu ilaçlara erişimde zorluk yaşarken, uzun süredir çözüm bekleyen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.

Erdoğan, bakanlıklara talimat verdi

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve mahkeme süreçlerinin hızlandırılması yönünde talimat verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca, konuyla ilgili diğer bakanlıkların da sürece dâhil edilmesini istedi.

"Mağduriyetlerin önüne geçecek tedbirleri de hemen hayata geçirelim"

Cumhurbaşkanı, "Kendi akıllı ilacımızı üretmek için hızla adım atalım. Her türlü kaynağı ve AR-GE desteğini seferber ederek çalışmalarımızı başlatalım. Aynı zamanda mevcut mağduriyetlerin önüne geçecek tedbirleri de hemen hayata geçirelim" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu alanda yerlileşme hamlesi, hem sağlık sektörüne önemli bir katkı sağlayacak hem de hastaların ağır mali yükünü hafifletecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.