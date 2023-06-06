Karantina kurallarına uymayan veremli kadın tutuklandı

Yetkililer, yargıcın hukuk davalarında nadir rastlanan tutuklama kararını çıkarmasının üzerinden üç aydan uzun süre geçtikten sonra, dava dosyasında V.N. olarak geçen kadının perşembe günü Pierce County Hapishanesi'ndeki "negatif basınçlı" odaya yerleştirildiğini söyledi.

Tacoma-Pierce County Sağlık Departmanı yaptığı açıklamada, "Kadın hasta karantina, tahlil ve tedavi için özel donanıma sahip bir odada tutulacak" diye belirtti.

Mayo Clinic'e göre verem, kişilerin toplu halde bir araya geldiği veya kalabalık ortamlarda yaşadığı yerlerde kolaylıkla yayılabilen bir akciğer ve boğaz hastalığı.

Sağlık departmanı, kadına verem teşhisi konması üzerine ilk olarak Ocak 2022'de karantina kararı verdiğini belirtti.

Pierce County'nin sağlık yetkilileri, kadının kendini koruması ve hatalığı başkalarına bulaştırmasını önlemek için ailesiyle bir yıl boyunca beraber çalışarak hastayı ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

V.N.'yi karara uymaya zorlamak için görülen 16 duruşmanın ardından Yargıç Philip Sorenson, Pierce County'nin hastayı zorla gözaltına alması için hukuk davası kapsamında yakalama kararı çıkardı.

Pierce County Şerif Bürosu'ndan Çavuş Darren Moss, The Independent'a yaptığı açıklamada kadın evinden gözaltına alınırken bir olay yaşanmadığını belirtti.

Çavuş Moss, "V.N.'nin gözaltına alınmasından, hapishaneye götürülmesinden ve hem hastalığı yaymayacağı hem de bakım ve tedavi görebileceği güvenli bir alanda tutulmasından şerif departmanı sorumluydu" dedi.

Washington eyaleti yasalarına göre sağlık hizmeti sağlayıcılarının vakaları bildirmesi ve hastalarla birlikte çalışarak aktif vakaların tedavi edildiğinden emin olması gerekiyor.

Tacoma-Pierce County Sağlık Departmanı açıklamasında, departmanın son 20 yılda sadece üçüncü kez böyle bir karar istediğini belirtti.

Açıklamada, "Bu gibi vakaların her birinde kamuya teşkil ettiği riskle hastanın toplumsal özgürlükleri arasında sürekli bir denge kuruyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2021'de 1,6 milyon kişinin ölümüne yol açan verem, dünya genelindeki başlıca ölüm sebepleri arasında 13. sırada yer alıyor. Verem, COVID-19'dan sonraki en ölümcül ikinci bulaşıcı hastalıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Birleşik Devletler'de 13 milyon kişinin gizli veremle yaşadığını tahmin ediyor.