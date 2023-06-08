Kemoterapi ilaçlarındaki tedarik sorunu, kanser tedavilerini aksatıyor

Amerikan Ulusal Kanser Ağı (NCCN) adlı sivil toplum örgütüne göre, ülkede kanser tedavisi uygulayan 27 merkezde yapılan incelemede ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar hastaları olumsuz etkiliyor.

İncelenen merkezlerin 25'inde, kanser hücrelerinin artışını engelleyen karboplatin ilacı sağlanamıyor. 25 merkezin üçte birinde hastalar yeterince tedavi edilemiyor.

Ayrıca, söz konusu merkezlerin neredeyse tamamında kanser hücrelerini yok eden sisplatin adlı ilaca erişimde yetersiz kalınıyor. Kanser merkezlerinin yanı sıra 19 hastane de sisplatin tedarikinde zorluk yaşıyor.

Sorun doktorları farklı yöntemler uygulamaya zorluyor

Wisconsin Üniversitesi Karbon Kanser Merkezinden (UW Health Carbone Cancer Center​​​​​​​) Dr. Kari Wisinski, stok probleminden dolayı hastalarını iyileştirmek için farklı tedavi yöntemleri ve ilaç kombinasyonları denemek zorunda kaldığını söyledi.

Söz konusu tedavi yöntemini geçici olarak tercih ettiğini anlatan Wisinski, 3 ay içerisinde karboplatin tedarik sorununun düzelmesini umduğunu belirtti.

Amerikan Eczacılar Birliğinden Mike Ganio da ilaç tedariki sorununun Hindistan’daki ilaç fabrikasının sisplatin ve karboplatin üretimini durdurmasının ardından başladığını ifade etti.

Ganio, sisplatin tedariki probleminin ocak ayında, karboplatin stok sorununun da martta başladığını kaydetti.

Utah Üniversitesi İlaç Bilgilendirme Servisinin verilerine göre, ABD'de 301 ilacın tedarikinde sorun yaşanıyor.