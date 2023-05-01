Kırım Kongo Kanamalı Ateşi alarmı

Senegal Sağlık Bakanlığı, ülkede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21 Nisan'da başkent Dakar'daki Dalal Jamm Hastanesi'nde bir kişide KKKA virüsü tespit edildiği ve hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hasta ile temaslı kişilerin de takip edildiği aktarılan açıklamada, enfeksiyon barındırabilecek sığır, koyun, keçi gibi hayvanların da incelendiği kaydedildi.

Kenelerden bulaşan, ateş ve kanamaya neden olan ölümcül bir enfeksiyon olan KKKA, insanlar arasında, virüs taşıyan hayvan veya insanların kan ve vücut sıvılarının temasıyla yayılıyor.

Halsizlik, yüksek ateş, kırgınlık gibi genel enfeksiyon belirtileri gösteren hastalık, ilerleyen dönemde iç organ kanamalarına neden olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünyada keneden bulaşan tehlikeli virüs olan KKKA'da ölüm oranı yüzde 10 ila yüzde 40 arasında değişiyor.