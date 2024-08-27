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Klimadan bulaşıyor! 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı

Kuzey İtalya'nın Milano kentinde çıkan büyük salgın sırasında Lejyoner hastalığına yakalanan 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Klimadan bulaşıyor! 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi hastaneye kaldırıldı
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Yetkililer, insanların evlerine ulaşan su kaynağından ötürü yayıldığı düşünülen enfeksiyonun kaynağını bulmak için çabaladıklarını ifade etti.

Akciğer enfeksiyonu, klima veya jakuzi gibi yerlerden gelen su damlacıklarının solunması sonucu oluşuyor. Legionella bakterisine maruz kalan çoğu kişide herhangi bir belirti görülmüyor ancak hastalananların yüzde 15'i, yaşamı tehdit eden ve zatürreye yol açabilen ciddi bir durumun eşiğine geliyor.

Yerel sağlık otoritesinin verilerine göre, Lombardiya bölgesinde en az 53 vaka kaydedildi. 12 kişi hastaneye kaldırılırken, 4 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri, hayatını kaybedenlerin 70 yaş üstü hastalar olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, en yaygın bulaşma şekli kirli su kaynaklarından çıkan enfekte suların solunması yoluyla oluyor.

Lejyonella bakterileri birkaç gün boyunca kullanılmayan duş ve musluklarda barınabiliyor.

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