Koç Üniversitesi Hastanesi, Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’ni hizmete aldı

Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı bünyesinde Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’ni hizmete açtı. Türkiye’de kemik iliği nakli bekleyen çocuk hastalara özel tedavi imkanı sunmak amacıyla hayata geçirilen Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’nde lösemiden otoimmün hastalıklara kadar pek çok rahatsızlığa ilişkin detaylı analiz ve iyileştirici yöntemler multidisipliner bir yaklaşımla sunuluyor.

Kemik iliği nakli tedavisine uygun şartlarda hazır bulunan 10 yataklı özel servisin yer aldığı Koç Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi, doktor ve hemşire kadrosunun yanı sıra diyetisyen, fizik tedavi uzmanı, klinik psikolog, sanat terapisti gibi sağlık çalışanlarının desteğiyle tedavi sürecine ilişkin çok yönlü bakış açılarından faydalanıyor. Böylelikle ünitenin doktor ekipleri, entegre tedavi yöntemleriyle çocukların sağlığını korurken, hem çocukların hem de ailelerinin moral ve motivasyonunu da güçlendirmeyi önceliklendiriyor.

“10 yatak kapasiteli bir üniteyi hayata geçirdik”

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Türkiye’deki pediatrik kemik iliği hastalarına yeni bir nakil merkezi kazandırmaları hakkında açıklama yapan Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’nin Direktörü Prof. Dr. M. Fatih Erbey, “Ülkemizde her yıl yüzlerce çocuk kemik iliği nakline ihtiyaç duyuyor. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı’nda 2017 yılından beri hizmet verdiğimiz onkoloji kliniğimizde kemik iliğine ihtiyaç duyan hastalarımız bulunuyor. Çocuklarda kök hücre (kemik iliği) nakli, kanser hastalıklarının yanında, birçok kanser olmayan, doğuştan ya da kazanılmış hastalıklarda tedavi edici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Buradaki tedavi süreçlerinden de biliyoruz ki, kemik iliği nakli gereken kan hastalıklarının tümünde erken teşhis ve tanıyla birlikte doğru bir tedavi hayati rol oynuyor. ‘Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’mizde tam da bu kilit noktada çocuk hastalarımıza yönelik 10 yatak kapasiteli bir üniteyi hayata geçirdik. Merkezimizde klinik psikologdan diyetisyene, sanat terapistinden fizik tedavi uzmanına kadar geniş bir kadronun yer almasını çok önemsiyoruz. Çocukların fiziki sağlığı kadar mental sağlığını korumayı ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olacak çözümlerle bütüncül tedavi imkanı sunmayı planlıyoruz.” diye konuştu.