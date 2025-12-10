Kolajen takviyelerinde yeni dönem: Bitkisel kaynaklı kolajen çağı başlıyor

Orzax Medikal Müdürü Dr. Gamze Kavas, “Kolajen takviyelerinin büyük çoğunluğu hayvansal kaynaklardan elde edilmektedir. Bu durum, hayvansal kolajen peptitlerine alerjisi veya intoleransı olan kişiler ile vegan/vejetaryen beslenme biçimini tercih eden bireyler açısından kullanım zorluğu yaratabilmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de her 1000 kişiden yaklaşık 30’unun vegan beslenme tarzını benimsediği bildirilmektedir.” şeklinde konuştu.

Ayrıca Kavas, “Bezelye ve pirinç kaynaklı, alerjen olmayan vegan kolajen peptitleri ile birlikte vegan bireylerde eksikliği sık görülen B12 vitamini, ayrıca C vitamini, D3 vitamini ve çinko içeren takviyelerin tercih edilmesi, yalnızca kolajen desteği sağlamanın ötesine geçerek cilt sağlığı ve bağışıklık sistemi açısından da destekleyici bir etki sunabilmektedir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Vegan kolajen peptitlerinin fibroblast üzerindeki etkisi

Vegan kolajen peptitlerinin, kolajen sentezinde görev alan fibroblast hücrelerine sinyal peptidi benzeri bir etki göstererek kolajen üretimini uyarabileceği ve bu nedenle kolajen yapısını desteklemede avantaj sağlayabileceği bildirilmiştir.

Bitkisel kaynaklı peptitlerin; esansiyel amino asit içeriği ve yüksek sindirilebilirlik profili sayesinde kas ve bağ dokusu için protein desteği sağlayabildiği, hayvansal veya kolajen kaynaklı proteinlerle kombine ya da alternatif olarak kullanılabildiği çeşitli çalışmalarda vurgulanmaktadır.

Bitkisel kaynaklı peptitlerin avantajları

Vegan formülasyonlar, kolajen sentezinde görev alan amino asit profiline sahip bitkisel kaynaklı peptitleri içermesi ve hayvansal kolajen tercih etmeyen bireylere alternatif sunması açısından ideal seçenek olarak değerlendirilmektedir.

Takviye edici gıda seçiminde; kolajen sentezi için gerekli olan C vitamini, bağ doku metabolizmasında rol oynayan çinko, deri bariyer fonksiyonunu destekleyen D vitamini ve özellikle bitkisel beslenen popülasyon için kritik öneme sahip B12 vitamininin sinerjik kombinasyonu hedeflendiğinde, cilt ve bağ dokusu sağlığına yönelik bütüncül bir yaklaşımla vücudun kolajen ihtiyacına destek sağlanabileceği bildirilmektedir.