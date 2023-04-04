Kolera salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1 Ocak - 5 Mart arasında ülkenin 12 eyaletinde kolera salgınının yayıldığı belirtildi.

Söz konusu dönemde bu bölgelerde 922 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye çıktığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da kolera vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını açıklamıştı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor.

Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.