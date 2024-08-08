Komşuda korkutan virüs! Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
2024 yılında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Aynı haftada 22 vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, en çok vakanın Tesalya bölgesinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.
Bu iki kişiyle birlikte 2024 yılında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
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