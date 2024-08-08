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Komşuda korkutan virüs! Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Yunanistan'da Batı Nil virüsü nedeniyle bu yıl ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Komşuda korkutan virüs! Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, ağustos ayının ilk haftasında virüs nedeniyle iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

2024 yılında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

Aynı haftada 22 vakanın tespit edildiği kaydedilen açıklamada, en çok vakanın Tesalya bölgesinde görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu iki kişiyle birlikte 2024 yılında virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, vakaların artacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

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