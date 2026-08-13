Kongo’da Ebola alarmı! DSÖ’den korkutan uyarı: Salgın tarihin en ölümcülü olma yolunda

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden Ebola salgınının mevcut hızını koruması halinde, bugüne kadar kaydedilen en ölümcül Ebola salgınını geride bırakabileceği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında, 2026’daki salgının bu hızla devam etmesi durumunda 2014-2016 yıllarında en az 11 bin kişinin hayatını kaybettiği Ebola salgınını aşabileceğini söyledi.

15 Mayıs’ta resmi olarak ilan edilen salgında şu ana kadar en az 4 bin 300 vaka tespit edilirken, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

DSÖ, çarşamba günü yaptığı açıklamada, virüsün yayılımını üç ay içinde tersine çevirmeyi hedeflediğini bildirdi. Ancak kurum, bunun salgının tamamen sona ermesi değil, bulaşmanın kontrol altına alınması anlamına geleceğine dikkat çekti.

Salgının şubatta başladığı tahmin ediliyor

Salgın resmi olarak mayıs ayında ilan edilse de sağlık yetkilileri, virüsün en az üç ay daha önce yayılmaya başladığını belirtiyor.

Salgının merkez üssüne yakın Bunia kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşan DSÖ Afrika Direktörü Dr. Mohamed Janabi, “Biz virüsü kovalıyoruz ama virüs bizim önümüzde gidiyor” dedi.

Janabi, araştırmaların virüsün şubat ayında yayılmaya başladığını ortaya koyduğunu ve ilk vakaların sıtma ya da tifo ile karıştırıldığını ifade etti.

2026’daki salgına, daha önce yalnızca 2007 ve 2012 yıllarında görülen nadir Bundibugyo türü Ebola virüsünün neden olduğu belirtildi.

Aşı ve tedavi çalışmaları hız kazandı

Bundibugyo türüne karşı halen onaylanmış bir aşı veya kabul görmüş bir ilaç bulunmuyor. Ancak salgının kontrol altına alınması amacıyla aşı ve tedavi çalışmaları sürdürülüyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusundaki salgın bölgesinde yaşanan bölgesel istikrarsızlık ise sağlık ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırıyor. Janabi, sağlık çalışanlarının vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 30’una ulaşabildiğini kaydetti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Bundibugyo türüne karşı geliştirilen bir aşının ilk insanlı klinik deneylerine onay verdi.

Oxford Üniversitesi’nden bir ekip tarafından geliştirilen aşıda, Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısında kullanılan teknoloji temel alınıyor. Üç farklı grup da Bundibugyo türüne karşı aşı geliştirme çalışmalarını sürdürüyor ancak bu adaylar henüz klinik deney aşamasına ulaşmadı.

DSÖ’den antiviral tedavi için klinik çalışma

DSÖ ayrıca, mevcut iki antiviral tedavinin Ebola hastalarının hayatta kalma oranlarını artırıp artırmayacağını belirlemek amacıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ayrı bir klinik çalışmaya sponsorluk yapıyor.

Ebola nasıl bulaşıyor?

Ebola, enfeksiyondan sonra 2 ila 21 gün içinde belirtileri ortaya çıkabilen, nadir ancak ölümcül bir viral hastalık olarak biliniyor.

Hastalığın ilk belirtileri arasında aniden başlayan ateş, baş ağrısı ve halsizlik bulunuyor. Grip veya sıtmaya benzeyen bu belirtilerin ardından, hastalığın ilerleyen aşamalarında organ yetmezliğine yol açabilen kusma ve ishal görülebiliyor.

Virüs, kan ve kusmuk gibi enfekte vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla insandan insana bulaşıyor.