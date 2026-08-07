Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 1.801'e yükseldi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola virüsünün neden olduğu salgında doğrulanmış vaka sayısı 3 bin 973'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1801'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığı, salgının Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tshopo olmak üzere 5 eyaletteki 51 bölgeye yayıldığını açıkladı. Salgında ölüm oranının yüzde 45,3, temaslı takip oranının da yüzde 75,3 olduğu kaydedildi.