Konuşma güçlüğü çekenlere, beyin implantları ile müzikalite eklenebilecek

The Independent gazetesinin haberine göre, Kaliforniya Üniversitesindeki araştırmacılar, yapay zeka teknikleri kullanarak 29 epilepsi hastasının 10 yıl önce kaydedilmiş 2 bin 668 beyin dalgasından müzik ile ilişkili 347'sini inceledi.

Araştırmacılar, beyin dalgalarından faydalanarak 1979'un popüler şarkılarından "Another Brick In The Wall" şarkısını yeniden oluşturdu.

Ekip, ilk defa beyin dalgaları kayıtları kullanılarak bir şarkının yeniden oluşturulduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, beyin dalgaları ile yeniden oluşturulan şarkı incelendiğinde "All in all it's just another brick in the Wall" bölümünün anlaşılır olduğunu ve ritimlerin bozulmadığını tespit etti.

Söz konusu sonuçtan yola çıkan araştırmacılar, beyin dalgalarından yararlanarak kelimeler ile ifade edilemeyen ritim, vurgu, aksan ve tonlama gibi müzikal unsurların yakalanabileceğini düşünüyor.

Ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking gibi halihazırda konuşma güçlüğü çeken kişilere yardımcı olan cihazlarda telaffuzunun robot sesine benzediğini ifade eden araştırmacılar, yeni çalışma sayesinde cihazlara ritim ve melodi de eklenebileceğini kaydetti.

Araştırmacılardan Prof. Robert Knight, ALS hastaları veya farklı nörolojik bozukları yüzünden konuşmakta güçlük çeken kişilere, beyin implantları ile müzikalite eklenebileceğini, bu sayede konuşma zorluğu yaşayanların ifadelerindeki ritim ve tonlamanın algılanmasının mümkün olabileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, PLOS Biology dergisinde yayımlandı.