Konya SASEB Çalıştayı, KTO ev sahipliğinde yapıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen Konya Sağlık Serbest Bölgesi Çalıştayı, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünya Yaşlanma Konseyi ve İbn-i Sina Enstitüsü Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, çalıştayda yaptığı sunumda, dünyada bakım hizmetleri ve sağlık turizmindeki kümelenme ve ortak yatırım modelleri ile alakalı örnekler sundu. Dr. Kemal Aydın, sağlık üzerine çalışan binlerce firma olduğunu belirterek, bu firmaların ancak kümelenerek daha güçlü ve daha kaliteli hizmet verebileceklerini söyledi. Kümelenmenin ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde bir araya gelerek ayakta kalma modeli olduğunu vurgulayan Aydın, “Kümelenme bir araya gelerek markalaşmak ve daha fazla güç birliğiyle büyümek demektir. Serbest Bölge’de kümelenmek büyük bir önem taşıyor. Bir araya gelmek, işbirlikleri oluşturmak yabancı olduğumuz bir konu değil. Bu bizim kültürümüzde Ahilik Teşkilatı ile zaten bulunuyor” dedi.

“Coğrafyamızın avantajlarını fırsata çevirmeliyiz”

Sağlık hizmetleri alanında büyük bir açığın olduğunu söyleyen Aydın, “Coğrafyamız gereği kıtalara açılan bir kapıyız. Yaklaşık 60 ülkeye hava yolu ile dört saat mesafedeyiz. Bunu bir fırsata çevirmemiz gerekiyor. Farklı ülkelerle profesyonel işbirlikleri oluşturarak yeniliklere açık olmalıyız. Şu an Avrupa’da sağlık ve hasta bakım alanında binlerce istihdam açığı var. Eğer kurumsal ve kaliteli çalışmalarla bu işi çözersek Avrupa’nın bu ihtiyacına bile cevap verebiliriz. Kendi tesislerimizi oluşturarak ülkemizdeki sağlık turizmini daha da ileriye taşıyabiliriz. Kurumsallık ve kalite için ise kümelenme çok önemli. Yaptığımız çalışmalarla kümelenmelerin kalkınmasını hızlandırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Amcamız yol göstermek”

Enstitünün hedeflerinden ve amaçlarından da bahseden Dr. Kemal Aydın, “İbni Sina Enstitüsü olarak biz sektör temsilcisi ya da yatırımcı değiliz. Amacımız ülkemiz için çalışmak isteyenlere yol göstermek. Herkes için yüksek kaliteli ve entegre sağlık hizmetleri sunmaya yönelik sektörde kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirmek. Bu yıl içerisinde 14 Mart Tıp Bayramı, 12 Ağustos İbni Sina Haftası gibi özel günlerde üniversitelerimiz ve kurumlarımızın işbirliği ile kümelenmelerin başlangıcını yapmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.