Kozmetik firmalarının AB pazarına girmesi kolaylaşacak

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği ile piyasada kayıtsız ürün bulunmasının önüne geçilecek, Avrupa Birliği (AB) pazarında serbest dolaşan ürünlerin Gümrük Birliğine uygun olarak ulusal pazarda yer almasının önü açılacak ve ihracat yapacak firmaların da AB pazarına girmeleri kolaylaşacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İnsan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak üzere, piyasada bulundurulan kozmetik ürünlere ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelikte, kozmetik ürünlerden sorumlu aktörler tanımlandı.

Yönetmelik, Ortaklık Konsey Kararı kapsamında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kozmetik Tüzüğü ile uyumlu hale getirildi. AB Kozmetik Tüzüğünde de olan sorumlu kişi, ithalatçı, imalatçı ve dağıtıcı yönetmeliğe eklendi.

Kozmetik ürünler içerisinde yer alabilecek kanserojen, "DNA ile etkileşime girerek mutasyon oluşmasına neden olan kimyasal ya da fiziksel faktörler olarak tanımlanan" mutajen ve üreme toksik bileşenlerle ilgili şartlar belirlendi.

Kozmetik ürünlerin piyasaya çıkışından önce yapılması zorunlu olan Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporu'nu hazırlayacak kişilerin eğitim durumları AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumlu olacak şekilde değiştirildi.

Kozmetik ürün serbest satış sertifikası yönetmeliğe eklenerek, yerel kozmetik üreticilerine ihracata yönelik destek sağlandı.

İhracat yapacak firmaların da AB pazarına girmeleri kolaylaşacak

Yönetmelikle, piyasada kayıtsız ürün bulunmasının önüne geçilecek, malların serbest dolaşımına katkı sağlanacak, AB pazarında serbest dolaşan ürünlerin Gümrük Birliğine uygun olarak ulusal pazarında yer almasının önü açılacak.

AB'den gelen ürünlere ait uygun Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporları'nın Türkiye'de tekrarlanmasına gerek kalmadan kabul edilebilirliği sağlanacak, ihracat yapacak firmaların AB pazarına girmeleri kolaylaşacak.

Yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.​​​​​​​