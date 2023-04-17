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Kullanımı yasaklanmıştı: 6 çocuk hayatını kaybetti

Kamerun’da kullanımı yasaklanan öksürük şurubu nedeniyle 6 çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde kullanımı yasaklanan "Naturcold" adlı öksürük şurubu yüzünden 6 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu kullanan 6 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay Güney-Batı bölgesinde 3 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti.

Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.

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