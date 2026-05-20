Kurban bayramı öncesi işletme ve vatandaşlara hijyen uyarısı

ANKARA (EKONOMİ)

Nörogastroenteroloji ve Motilite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Doğan, kurban bayramı öncesi et tüketimi ve et hazırlanması sürecinde işletme ve vatandaşlara hijyen uyarısı yaptı.

Aynı zamanda Koru Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı olan İbrahim Doğan, bayram nedeniyle uzun süredir kullanılmayan kıyma makinesi vb. aletlerin paslanmış olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Doğan bir grup gazeteciye verdiği bilgide, mesleği kasaplık olmayan, ek gelir için sadece Kurban Bayramında kurban kesme, et parçalama gibi işler yapan kişilerin yıl boyunca kullanmadıkları aletlerle çalıştığı, bunların da ciddi hijyen sorunu oluşturduğunu vurguladı.

"Ortak kullanılan kıyma makineleri konusunda dikkatli olunmalı"

Prof. Dr. Doğan sözlerine şu uyarılarla devam etti:

"Sadece bayramdan bayrama ortaya çıkan araç gereçlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bıçak, satır ve ev tipi kıyma makinelerini kullanmadan önce çok iyi temizlediğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir önceki yıl kullanılıp iyi dezenfekte edilmemiş kıyma makinaları özellikle ciddi risk taşıyor. Yıl boyunca üzerinde bakteri üreyen makinalar hastalık saçıyor. Ayrıca ortak kullanılan kıyma makineleri konusunda da dikkatli olmalıyız. Biz etimizi ne kadar temiz hazırlarsak hazırlayalım, ortak kullanılan kıyma makinelerinde başkasının temiz olmayan etinden kalan bir mikrop, sizin temiz etinizi de kirletebilir. Makinelerin düzenli temizlendiği güvenilir yerleri, işletmeleri tercih edin."

"Sıcak etleri kesinlikle plastik poşetlere koymayın"

Kesilen kurbanların hemen plastik çöp torbalarına konulmasının da ciddi risk yarattığını belirten Prof. Dr. Doğan, “Sıcak etleri kesinlikle plastik (özellikle siyah veya hurda plastikten üretilmiş) poşetlere koymayın. Zehirli, kanserojen maddelerin bulaşmasına neden olmaktan kaçının. Kimyasalların ete geçmesini önlemek için temiz metal kaplar veya gıdaya uygun saklama yöntemleri seçin” bilgisini verdi.

Prof. Dr. İbrahim Doğan, hijyen kurallarına uyulmaması nedeniyle mikrop bulaşmış etlerin dondurulması halinde de riskin ortadan kalkmadığını, bu etler çözdürüldüğünde yine risk oluşturacağını belirtti.