“Kurumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler üretiyoruz!”

Türkiye’nin ilk “kişiye özel sağlık yönetimi”ni hayata geçiren LifeClub, şimdi de kurumlara yönelik geliştirdikleri ‘iyilik-sağlık’ programlarıyla, şirket çalışanlarına bütünsel sağlık danışmanlığı sunuyor. LifeClub Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu programlara dair merak edilenleri anlattı.





LifeClub Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin

1. LifeClub ‘Kurumsal İyilik-Sağlık’ Nedir?

Şirketlerin kurumsal “wellbeing” ya da popüler deyişle Kurumsal “esenlik” ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyoruz. Biz buna Kurumsal “iyilik sağlık” diyoruz.

Çalışanlarını odağına alan kurumlar, LifeClub ile sağlıklı yaşam perspektifinde her konuyu tek bir kaynaktan yönetme imkanına sahip oluyor. Bu sayede de gerek operasyonel kolaylık gerekse maliyet açısından büyük avantaj elde ediyorlar.

Kurumlar çalışanlarına, bütünsel sağlık yönetimi üyeliği ya da tüm şirket geneline “çalışan destek programı” kapsamında üyelikler alıyorlar. Sağlıklı yaşamın en önemli bileşenleri olan beden sağlığı, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, zihin sağlığını bir arada sunan bir sistem geliştirdik. Böylece, kurum çalışanlarına online diyetisyen hizmeti sunuyor, çalışanlar kendileri ve veya aileleri için bir diyetisyen ile online görüşmeler ile ideal kilosuna sağlıklı beslenerek kavuşuyor, her gün LifeClub ekibinin online takibi ile çalışanları takip edebiliyor.

Yine kurum, çalışanlarına uzman psikologlarla online görüşme fırsatı sunarak sadece çalışanı için değil onun ailesine de dokunma imkanı bulabiliyor. Acıbadem Sağlık Grubu güvencesi ile profesyonel kadroların onun yanında olduğunu bilmek çalışanı gerçek anlamda mutlu ediyor. Şirketim bana değer veriyor algısı bu sayede daha da güçleniyor.

Kısacası; kurum çalışanına “seni LifeClub üyesi yaptım, ister kendi diyet programını oluştur, kendi kendine diyet yap, istersen psikologla görüş, istersen spor istersen zihin sağlığın için profesyonel destek al. Neye ihtiyacın varsa sana sağlıyorum. Doğru ve güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilerle profesyonellerce hazırlanan blogdan doğru bilgi oku ya da uzmanların bilgi verdiği podcastleri dinle. Sağlıklı yaşam ile ilgili farklı ürün hizmet ihtiyacın varsa onları da platformdan indirimli al, alırken de kazan” diyor. Böylece şirketler tek yerden tüm çalışanlarına sağlıklı yaşamın her boyutuna dair kişiye özel hizmet sunuyor.

Genellikle iki iş modeli ile ilerlediğimizi söyleyebilirim. Birinci modelde kurum, çalışan destek programı kapsamında, daha iyi, daha sağlıklı bir yaşam için tüm çalışanlarına LifeClub Kurumsal Üyelik sunuyor. İkinci modelde ise kurum, bir grup çalışanına yan hak kapsamında LifeClub Sağlık Üyeliği hediye edebiliyor.

2. LifeClub Kurumsal Üyelik Nedir?



LifeClub Kurumsal Üyelik ile şirketler çalışanlarına, yıl boyunca online ya da yüz yüze olacak şekilde bütünsel sağlık danışmanlığı, online diyetisyen görüşme hakları, uzman psikologlar ile birebir psikoterapi seansları, uygulama üzerinden diledikleri zaman diledikleri yerde spor yaparak formlarını koruyabilecekleri kişiye özel hareket programları, alanında uzman kişiler tarafından hazırlanan zengin içeriklere erişim imkanı gibi pek çok farklı hizmeti sunabiliyor. Bunun yanında şirket çalışanlarının sağlıklı yaşam ile ilgili merak ettikleri konularda bilgi sahibi olmaları için webinar ya da yüz yüze seminerler organize ediyoruz. Özellikle deprem sonrası psikolojik desteğin çok büyük bir ihtiyaç olduğunu hep birlikte çok üzülerek gördük.

3. LifeClub Sağlık Üyeliği Nedir?

İkinci modelde kurum, bir grup çalışanına yan hak kapsamında LifeClub Sağlık Üyeliği hediye edebiliyor. LifeClub üyeliği hediye ederek şirketler çalışanlarının iyiliğine, sağlığına verdiği değeri gösteriyor. Uygulamamızda bireyler için sunduğumuz 3 tip sağlık üyeliği bulunuyor – LifeClub Pro, LifeClub Plus ve LifeClub Premium. Burada kişiye özel bir dedike hekim atayarak, sağlığını 3 aşamada önleyici tıp yaklaşımı ile bütünsel olarak yönetmesine rehberlik ediyoruz. Kişisel bir hekiminiz oluyor. Önce mevcut durumunuz analiz ediliyor. Ardından size özel bir sağlık planı oluşturularak daha uzun ve sağlıklı bir hayat için yapmanız gerekenler belirleniyor – o yıl takip etmeniz gereken tetkikler tahliller, muayeneler takvimleniyor. Beslenme hedefiniz, hayatınıza fiziksel aktiviteyi nasıl katmanız gerektiği, uyku düzeninizi iyileştirmek için yapmanız gerekenler ve bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirerek daha sağlıklı olabileceğiniz kişisel sağlık planınıza ekleniyor. Üçüncü aşama da bunun takip edilmesi – çünkü bazen yapmamız gerekenleri bildiğimiz halde, hayatın yoğunluğu içinde yapmayabiliyoruz. LifeClub burada bu takip sorumluluğunu da üstlenerek, sizin için gerekli hatırlatmaları ve organizasyonu yapıyor. Kurumlar LifeClub Sağlık üyeliklerini hediye etme, esnek yan hak kapsamına alma, ya da kuruma özel indirimlerle çalışanlarının kendileri ve yakınları için satın almalarını sağlama yöntemlerini seçebiliyor.

4. LifeClub’ın diğer koruyucu sağlık programlarından farkı ne?

Sağlık çok hassas bir konu hepimizin bildiği gibi. Son yıllarda bu alanda pek çok irili ufaklı oluşum görüyoruz –ve maalesef bunların bazıları güvenilir değil. İyi niyetle yola çıkan şirketler bu anlamda bazı iş birliklerinde sıkıntı yaşayabiliyor. Bizim burada LifeClub olarak avantajımız, Acıbadem Sağlık Grubu yatırımı ile kurulmuş bir start-up olmamız. Blogumuzda yer alan her bir içerikten, diyet uygulamamızın algoritmasına, hareket modülümüzdeki programlar oluşturulurken belirlenen kriterlere kadar her konuda güvenilirlik ve üyelerimizin iyiliğini sağlığını, popüler ancak referansı belirsiz “moda” uygulamalarla riske atmamak bizim birinci önceliğimiz. Tamamen bilimsellik ile ilerleyerek insanlara sağlıklı yaşam yolculuklarında kişiye özel rehberlik sunuyoruz.

5. Kurumlarla çalışma sistematiğiniz nasıl?

Üyelik kapsamında yer alacak ürün ve hizmetleri genellikle İnsan Kaynakları ekipleri ile birlikte belirliyoruz. Çalışanlarının esenliğine önem veren şirketlerin öncelikle ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Çalışanlar sağlıklı yaşam konusunda nasıl bir bilgi birikimine sahipler, sağlıklarını nasıl yönetiyorlar, nerelerde zorlanıyorlar ve neye ihtiyaç duyuyorlar, bunu araştırıyoruz. Bu analizi yapabilmek için küçük gruplarla ya da pilot bir ekiple birebir buluşuyor veya şirket genelinde online araştırma yapabiliyoruz. Bazen de bu çalışma yapılmış ve ihtiyaçlar net olarak belirlenmiş olarak bize geliniyor. Toplanan data bize bu anlamda önemli bir içgörü sunuyor. Ardından İnsan Kaynakları ekipleri ile birlikte çalışarak, şirketin ihtiyaçlarına yönelik bir üyelik tasarımı yapıyoruz. Uygulamaya başlamamızın ardından kurumlara haftalık bilgilendirme yaparak ilerliyoruz.

6. Hangi sektörler daha çok ilgileniyor?



Aslında çalışanını odağına alan, onların iyilik, sağlıklarını düşünen her firma ilgi gösteriyor. Kendi çalıştığımız sektörler üzerinden konuşursak bankacılık, teknoloji, inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren 15 firma ile yıllık üyelik anlaşmalarına imza attık.

7. Her kurumun iyilik sağlık ihtiyaçları aynı mıdır?

Hem kurumların hem de kurum çalışanlarının iyilik sağlık ihtiyaçları her biri özel, her biri kişiselleştirilmiş olmalıdır. LifeClub olarak kurumsal iyilik sağlık üyeliklerimiz bu açıdan diğer kurumsal wellness çalışmalarından ayrılıyor. Esnek altyapımız sayesinde bireyin ya da şirketlerin ihtiyacına göre üyeliklerimizi şekillendirebiliyoruz. Bu da hem memnuniyet hem operasyonel verimlilik hem de finansal açıdan önemli bir fayda sağlıyor.

8. LifeClub Diyet modülü nedir?



Acıbadem Sağlık Grubu Diyetisyen ekibi rehberliğinde hazırladığımız LifeClub Diyet ile üyelerimiz, algoritmanın kişiye özel bilgiler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirdiği sağlıklı beslenme programlarını ücretsiz olarak oluşturabiliyorlar. Bunun yanı sıra üyelerimizin sağlıklı beslenme ve kilo yönetimi konusunda uzman diyetisyenlerden birebir yönlendirme hizmeti almaları ya da bu menüdeki içeriğin evlerine, ofislerine gönderilmesi de mümkün.

9. LifeClub Hareket modülü nedir?

Hareketsiz yaşam iş dünyasının özellikle de beyaz yakalıların en büyük problemlerinin başında geliyor. LifeClub Hareket modülü ile şirketler çalışanlarının beden ve zihin sağlığını iyileştirmeye de katkı sağlıyor. Kişi hareket programını düzenli uyguladığında daha zinde ve enerjik kalır. Kalori yakımı ile vücut daha formda olurken pek çok hastalığa karşı da güçlenir. Yağ oranı azalır, kas kütlesi artar. Beyine giden oksijen kapasitesinin artmasıyla, zihin sağlığı da olumlu etkilenir. Ayrıca hareket etmek stres düzeyini düşürürken, depresyonu da önler.

LifeClub Hareket’te yaş, kilo, boy ve cinsiyete göre 12 haftaya kadar program oluşturabilme imkanı bulunuyor. Kişinin hedefine göre ister kuvvetlenmek ister yağ yakmak ya da denge ve esneklik kazanmak için program oluşturmak mümkün. Nerede olursa olsun kolayca uygulanabilecek bu programın içeriği, sıklığı ihtiyaca göre belirlenip vücudun istenilen gölgesi çalıştırılabiliyor.

10. LifeClub Platformu kurumlar nasıl kullanıyor?

Kurumlar, çalışanların LifeClub üyelik hesaplarına LİfeClub Platform’da kullanmaları için belli bir miktarda LifePara yüklüyorlar. Çalışanlar, ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı yaşam ile ilgili ürün, hizmet ve programları satın alabiliyorlar. Uyku düzenleme programından bağırsak sağlığına, aromaterapi eğitiminden yoga derslerine çok geniş bir yelpazedeki hizmet ve ürünleri tek noktadan alma imkanına sahip olabiliyorlar. Ayrıca kurum çalışanları, LifeClub Platform’da yer alan sağlıklı yaşam ile ilgili ürün ve hizmetlere şirketlerine özel tanımlanan indirimlerden faydalanarak ulaşabiliyor, yaptıkları harcamalardan LifePara kazanarak ayrıcalıklı bir dünyaya da adım atmış oluyorlar.