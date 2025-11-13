Kuzey Yarımküre'de yeni bir virüs yayılıyor: H3N2... Hastaneye başvurular arttı, uzmanlar uyarıyor

Dünya Sağlık Örgütü Solunum Yolu Tehditleri Birimi Başkanı Dr. Wenqing Zhang, yeni türün “çok hızlı yayıldığını ve bazı ülkelerde baskın hale geldiğini” belirtti.

Uzmanlara göre yeni H3N2, yaz aylarında yedi yeni mutasyon kazanarak bu yılki grip aşısında yer alan suştan belirgin şekilde farklılaştı.

Grip vakaları arttı

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi Başkanı James Mackey, grip vakalarının geçen yıla göre üç katına çıktığını belirterek ülkenin “zorlu bir kışa girdiğini” söyledi.

Kanada’da da benzer bir artış yaşanıyor. Japonya ise olağan dışı erken ve “benzeri görülmemiş” bir grip sezonuyla karşı karşıya. Tokyo’da grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre altı kat yükseldi; ülke genelinde 2.300’den fazla okul ve kreş kısmen kapatıldı.

Virolog Angela Rasmussen, “Bunlar iyi işaretler değil” dedi.

İnfluenza A grubunda yer alıyor

H3N2, influenza A grubunda yer alıyor. Ülke genelinde grip A testlerinin pozitif çıktığına dair çok sayıda bildirim olsa da ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül’den bu yana detaylı ulusal grip verisi yayımlamıyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. William Schaffner, CDC’deki büyük ölçekli işten çıkarmalar nedeniyle veri toplama ve analiz sürecinin daha da aksayabileceğini söyledi. Schaffner, eyalet ve üniversite laboratuvarlarının devreye gireceğini ancak ulusal izlemenin önceki yıllardaki kadar hızlı ve kapsamlı yapılamayacağını ifade etti.

Grip aşısı yaptırmak etkili mi?

Küresel sağlık otoriteleri, her yıl şubat ayında sonbaharda uygulanacak grip aşılarının içeriğini belirliyor. Bu yılki aşı, iki influenza A ve bir influenza B türüne karşı koruma sağlıyor.

Aşı enfeksiyonu tamamen engellemese de hastaneye yatış riskini azaltıyor. Birleşik Krallık’ta yayımlanan ön bulgular, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yüzde 40’a kadar önleyebildiğini gösteriyor.

Prof. Schaffner, “Aşı tam eşleşmese bile onlarca yıllık veriler, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde azalttığını gösteriyor” dedi.