Lösemi erişkinler için de risk! Kök hücre nakli vazgeçişleri hastaları olumsuz etkiliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında, ilaçla tedavi yanında gerektiğinde kullanılan kök hücre nakline yönelik bilincin artırılması, insanların verici (donör) olmaya özendirilmesi yanında, geçmişe kıyasla etkileri çok sınırlı olan ve kan verme gibi bir işlem olmasına rağmen, gönüllü verici olan kişilerin uyum bulunduktan sonra vazgeçmesinin görüldüğü, bunun hastaların psikolojisini çok olumsuz etkilediği belirtildi.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Erişkin Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi’nden Prof. Dr. Emre Tekgündüz basın toplantısında, löseminin erken teşhis ve uygun tedavi seçenekleriyle hem çocuklarda, hem de erişkinlerde tedavisinin büyük oranda mümkün olduğunu, hatta kemoterapi ilaçlarının ağızdan alınacak şekilde geliştirildiğini kaydetti. Bunun her hastanın iyileşeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Emre Tekgündüz, yüzde 90’larda seyreden başarı olduğunun altını çizdi.

Toplantıya katılan ve Türk Kök veri tabanından sağlanan uyumla kök hücre nakli olan hasta Reyhan Erdoğan’da uyumlu verici beklediği dönemde, ilk uyum gösteren vericinin son anda vazgeçtiğini ve bunun hastalığı öğrendiği andaki kadar büyük bir etki yaptığını kaydetti.

Prof. Dr. Emre Tekgündüz, insanların gönüllü olarak veri tabanına girdikten sonra yeterli bilgiye sahip olmamaları nedeniyle nakil aşamasında vazgeçmesi için bir neden bulunmadığının altını çizdi. Türkiye’de yüzde 18’lere kadar çıkan vazgeçmenin oldukça yüksek bir oran olduğunu vurgulayan Tekgündüz, “geçmişte ameliyathane ortamında kök hücre nakli yapılıyordu ama günümüzde, vericiye 4 doz aşı yapılıyor ve kan verme gibi insanlar aferez cihazına bağlanıyor. Cihaz kanın içinden kök hücreleri aldıktan sonra gönüllü donöre geri veriliyor. Aşılar, kök hücrenin kandan alınabilmesi için bir hazırlık. Bu aşılar bazen ağrı yapabiliyor, yan etkileri çok düşük.” dedi. Tekgündüz, kök hücre nakli öncesi gerekli incelemelerin yapıldığını, gönüllü vericilerin hiçbir riske atılmadığının altını çizdi.

Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği kurucularından ve başkanı Çiğdem Kuzucu da, gönüllülerin katılımıyla lösemi hastalarına hastane içindeki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik desteklerinin yanında, bilinçlendirme ve moral vermeye yönelik faaliyetler de yaptıklarını kaydetti. Çiğdem Kuzucu, lösemiden kaybettiği oğlu Erdi’nin ve tedavi gördüğü dönemdeki hastane arkadaşlarının adını taşıyan okullarda 100 kütüphane kurduklarını kaydetti.