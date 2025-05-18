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LÖSEV’in lösemiyi yenen çocukları New York’ta!

Löseminin bilinirliği ve tedavisinde uzun yıllardır etkin rol oynayan, çocukları tedavi eden Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemiyi başarıyla yenmiş çocukları 5 ayrı ülkeyi kapsayan bir geziye götürüyor.

Mehmet Kaya
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LÖSEV’in lösemiyi yenen çocukları New York’ta!
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Mehmet KAYA/ANKARA

LÖSEV’den verilen bilgide, “Kahraman Çocuklar” olarak adlandırılan, sağlığına kavuşmuş çocuklar ilk olarak New York gezisine katıldı. New York gezisinde çocuklar hem moral buldu, hem de yurt dışı deneyimi kazandı. 

Gezilere farklı çocuklar olmak üzere 50 çocuk ve genç katılacak

LÖSEV, Türkiye’deki tedavi ve bilinçlendirme çalışmaları yanında, dünya genelinde de farkındalığı artırmak, tedavi imkanlarını geliştirmek-tanıtmak amacıyla Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası başlattı. Bu yıl, Bütün Dünyada Lösemili Çocuklar Eşittir sloganıyla 24. Defa düzenlenen haftada, her bir yıl farklı ülkelerden çocuklar biraraya getiriliyor. LÖSEV, hem Türkiye içinde farklı illere, hem de yurt dışına geziler yapılıyor. Bu kapsamda, 2025 yılında 5 ülkeyi kapsayan gezilere farklı çocuklar olmak üzere 50 çocuk ve genç katılacak. Gezilerin ilk ayağı olan New York’ta çocuklar geleneksel Türk Günü Yürüyüşüne de katıldılar. Çocuklar, New York Başkonsolosluğu, Türkevi ve BM Genel Merkezini de ziyaret etti.

Gezilerin amacı

LÖSEV Yönetim kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, gezilerin çocuklara moral ve kültürel katkının ötesinde amacı olduğunu da belirterek, “Amerika'daki yaşayan insanlar da Türkiye’de LÖSEV’in neleri başardığını, bu çocukları nasıl tedavi ettiğini, çocukları okullarında nasıl eğittiğini, bu çocuklara özel bir eğitim ve sosyal yaşam sunduğunu, nasıl bir özgüven yüklediğini görecekler. Buradaki çocuklar ve doktorlar da LÖSEV'deki çocukların başarılarını gördüler” dedi.

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