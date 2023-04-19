Marburg virüsü nedir? Dünyada yeni salgın tehdidi!

Marbug virüsü Almanya'da bir laboratuvarda 1967'de ortaya çıktı. Yıllar sonra Ekvator Ginesi'nde yeniden ortaya çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü, Ekvator Ginesi'nde toplam 16 Marburg virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Marburg bulaşan hastalardan 11'i hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının başladığı 13 Şubat'tan bu yana ülkedeki olası vaka sayısının ise 23 olarak kayıtlara geçtiğini ve ülkede en çok etkilenen Bata şehri olduğunu belirtti.

Litoral'dan toplamda 9 vaka rapor edildiğini bildiren Ghebreyesus, Bata'da bir sağlık çalışanının Marburg virüsüne yakalandığını açıkladı.

Ghebreyesus, "DSÖ, ülkede tespit edilmemiş bulaşma zincirleri olabileceği gerekçesiyle tüm ortaklara tedbirli olma çağrısında bulunuyor." dedi.

DSÖ'nün Sağlık Bakanlığını da virüsle mücadelesinde desteklediğini söyleyen Ghebreyesus, "Ekvator Ginesi'nin salgına müdahalesinde kritik bir an yaşanıyor. Bu salgını durdurmak için hükûmetin ve tüm toplumun çabası gerekecek." diye konuştu.

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.

Marburg virüsü nasıl bulaşıyor?

Virüs, insanlara meyve yarasaları aracılığıyla bulaşıyor.

Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.

Aşısı ve özel tedavisi yok, ölüm oranı yüzde 90'a çıkabiliyor

Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ila yüzde 90 arasında değişiyor.

Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.



Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de 2018'de bir yarasada virüse rastlansa da insanlar arasında vaka kayda geçmemişti.