Medicana Sağlık Grubu’ndan 400 milyon dolarlık yatırım

Kurulduğu 1992 yılından bu yana 10 binin üzerinde çalışanı ile hizmet veren Medicana Sağlık Grubu’nun İstanbul Avrupa Yakası’nda yaptığı yeni yatırımı Medicana Ataköy Hastanesi açıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da yer alan hastaneleriyle sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu’nun yeni hastanesi hem İstanbul’a hem de yurt dışı hastalarına birçok branşta sağlık hizmeti sunuyor. Medicana Sağlık Grubu’nun, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yeni yatırımı olan Medicana Ataköy, SGK anlaşmasıyla birlikte herkes için erişilebilir sağlık hizmeti veriyor.

Ataköy’ün ardından Zincirlikuyu’da da yeni bir hastane açacak olan Medicana Sağlık Grubu, ilk yurt dışı yatırımını ise Bosna’da yapıyor. Cumhuriyetin 100’üncü yılında sektöre üç yeni sağlık kurumu kazandıracak olan grup, toplamda 400 milyon dolarlık bir yatırıma imza atıyor.

“Herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunacağız”

Hizmete giren Medicana Ataköy’e ilişkin açıklama yapan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, şunları kaydetti: “Medicana Sağlık Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sektöre üç yeni sağlık kuruluşu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul’da Ataköy’de yeni hastanemizi açtık. Zincirlikuyu’da da yakın zamanda açmaya hazırlanıyoruz. İlk yurt dışı yatırımımızı ise Bosna’ya yapıyoruz. Herkes için erişilebilir sağlık hizmetini sunmayı hedeflerken sağladığımız binlerce istihdam ile Türk ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sektörüne kazandırdığımız Medicana Ataköy Hastanemiz İstanbul’un en güzel bölgelerinden birinde yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak İstanbul Avrupa Yakası’na kazandırdığımız önemli bir yatırımımız. Medicana Ataköy, konumu, mimarisi, uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı itibariyle uluslararası sağlık merkezi haline gelecek bir hastane. Bu hastanemizde herkes için erişilebilir sağlık hizmeti veriyoruz. Amacımız herkes için sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak.”