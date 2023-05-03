"Medikal esrar kanser ağrılarına iyi geliyor"

Kanadalı araştırmacılar, medikal amaçla üretilen esrarın kanser hastalarının ağrılarının azaltılmasına fayda sağladığını açıkladı.

Aynı araştırmada, kullanılan ağrı kesici kimyasal ilaç miktarının da azalabildiği ifade ediliyor.

BBC'de yer alan habere göre araştırma, 358 kanser hastası üzerinde yapıldı.

İngiltere’de yalnızca hastanede çalışan uzman doktorlar, esrar maddesinin etkin olduğu ilaçları yazabiliyor.

İngiltere’de tıbbi esrar çoğunlukla ağır epilepsi hastaları için öneriliyor.

BMJ Supportive & Palliative Care isimli tıbbi yayında paylaşılan araştırmaya göre, kanser hastalarının ağrılarının hafifletilmesinde esrar “güvenli ve etkin” bir seçenek sunuyor.

Araştırmada, eşit miktarda THC ve CBD içeren ürünün en fazla etki sağladığı açıklanıyor.

Esrarın ana etken maddeleri "kannabidiol" yani (CBD) ve "Tetra Hydro Cannabinol” yani THC’den oluşuyor. Esrarın "kafa yapıcı" özelliği THC maddesinden kaynaklanıyor. CBD ve THC aynı miktarda kullanıldığında uyuşturucu özelliği sınırlanıyor.

Araştırmada yer alan hastaların:

Yüzde 25'ine THC etken ürünler verildi.

Yüzde 38’ine THC-CBD dengesi sağlanmış ürün verildi

Yüzde 17’sine ise CBD etken ürünler verildi

En fazla rastlanan yan etkiler baş dönmesi ve yorgunluk hali oldu. Tıbbi esrar verilen hastalar, ağrının günlük hayatlarını daha az etkilediğini söyledi.

Araştırmacılar kesin sonuçlara ulaşmak için daha ileri seviye testler yapılması gerektiğini savunuyor. ABD'nin California eyaletinde 1996'dan beri medikal esrar kullanımı yasal.