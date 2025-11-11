MHRS randevuları için ücret iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden MHRS randevusu almaya çalışan vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, bu sahte adreslere karşı devreye girdi. MHRS üzerinden yapılan randevu işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayan Bakanlık, ilgili sahte site ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca www.mhrs.gov.tr adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.

MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."