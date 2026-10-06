New York'ta kızamık salgını büyüyor! Acil durum ilan edildi
ABD'nin New York eyaletinde kızamık vakalarındaki artış nedeniyle acil durum ilan edildi. Vali Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan salgına karşı yeni yetkilerin devreye alındığını açıkladı.
3 Ekim itibarıyla 108 vaka tespit edildi
New York'ta yayımlanan kararnameye göre, 3 Ekim itibarıyla eyalet genelinde bu yıl toplam 108 kızamık vakası kayıtlara geçti.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, vakaların 7'sinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde görüldüğü bildirildi.
Acil durum 4 Kasım'a kadar sürecek
Vali Kathy Hochul, vakalardaki hızlı artış nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etti.
Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında kızamıkla mücadelede sağlık çalışanlarının bazı yetkileri genişletildi.
Hemşire ve eczacılara yeni yetkiler
Acil durum kapsamında kayıtlı hemşirelerin, şüpheli kızamık vakaları için test talep edebileceği belirtildi.
Ayrıca eczacıların da 2 yaş ve üzerindeki çocuklara kızamık aşısı yapabilmesine imkan sağlandı.
Yetkililer, yeni uygulamalarla vakaların daha hızlı tespit edilmesini ve salgının yayılmasının önüne geçilmesini hedefliyor.