Nijerya'da difteri paniği

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 61 kişinin difteri salgınında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Kano yetkilisi Salma Suwaid, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerine difteri salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Suwaid, eyalette 61 kişinin salgında hayatını kaybettiğini, 783 kişinin de tedavi altına alındığını aktardı.

Eyalette artan vaka sayısının endişe verici olduğunun altını çizen Suwaid, "Bu salgının daha fazla can almasını engellemek için hızlı ve etkili şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Aşılama, difteriye karşı en iyi savunmamızdır ve başta çocuklar olmak üzere herkesin aşılanmasını sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Suwaid, eyaletteki salgının muhtemelen düşük aşılama oranlarından kaynaklandığına işaret etti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor ve ölüme yol açabiliyor.