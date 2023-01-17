Nilüfer’in ‘kent sağlığı profili’ 15 yıl sonra çıkarıldı

ALİ ŞAHİN

BURSA-Nilüfer Belediyesi tarafından halk sağlığını etkileyen faktörlerin durum tespitini yapan ‘Nilüfer Kent Sağlık Profili’ çalışması tamamlandı. Kente dair önemli verilerin elde edildiği çalışma kamuoyuyla paylaşıldı. Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda yapılan tanıtım toplantısında, kentin sağlık profilini ortaya çıkaran çarpıcı veriler paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in sağlık profilini çıkaran bu çalışmayı 15 yıl aradan sonra ikinci kez gerçekleştirdiklerini belirtti. Yerel yönetimlerin kent halkının sağlığından en temel seviyede sorumlu olduğunu belirten Başkan Erdem, “İçtiğiniz su, soluduğunuz hava, sebzesini-meyvesini yediğiniz toprak ne kadar temiz ve sağlıklıysa siz de o kadar sağlıklısınız.

Yaşadığınız kent ne kadar doğa ile barışıksa, dayanışmaya, katılımcılığa, sosyal ve kültürel doyuma ne kadar zemin sağlıyorsa o kadar sağlıklıdır. Biz saydığım tüm bu alanlarda çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

“Veri eksikliği giderilmeli”

Bir sunum yaparak hazırlanan raporun sonuçlarını paylaşan Nilüfer Belediyesi Halk Sağlığı Danışmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ise çalışmayı hazırlarken bazı verilere erişemediklerini belirtti. Bursa’da nüfusu en hızlı artan bölgenin Nilüfer olduğunu belirten Prof. Dr. Pala, “Nilüfer ilçesinde nüfusun yüzde 20’sini 0-14 yaş çocuklar; yüzde 7,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfus oluşturmaktadır.

TÜİK verilerine göre Nilüfer’de yaşa bağlı bağımlılık oranı Türkiye ve Bursa ortalamasının altında. Türkiye ve Bursa’ya benzer şekilde Nilüfer’de de kaba doğum hızı azalmaktadır. Nilüfer Sağlık hizmeti sunan kuruluşların çoğunu bünyesinde barındırıyor. Özel sektörün Nilüfer’e büyük ilgisi var. Hastane ve sağlık kuruluşlarının yapılanması Nilüfer’de yoğun olsa da ciddi bir ambulans sorunu var.

Bursa’da 24 bin kişiye bir ambulans düşerken Nilüfer’de bu rakam 38 bin. Bursa ve Nilüfer’de son yıllarda çocuklarda tam aşılama oranlarından düşüş var. Sağlık ve sağlığın belirleyicileriyle ilgili veri eksikliği giderilmelidir. Hızlı nüfus artışının sağlık durumuna etkisine ilişkin olası senaryoları içeren bir eylem planı hazırlanmalıdır” dedi.