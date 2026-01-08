Obezite yükselirken ekonomiler de ağırlaşıyor

Obezite oranları artarken, bu artışın görünmeyen yükü ekonomilerin omuzlarına biniyor. Sağlık harcamalarındaki yükseliş, iş gücü kaybı ve verimlilik düşüşü, obeziteyi yalnızca tıbbi değil aynı zamanda ciddi bir ekonomik sorun haline getiriyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre obezite, “sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek ölçüde vücutta aşırı yağ birikimi” olarak tanımlanıyor. En yaygın tanı kriteri olan Vücut Kitle İndeksi’ne (VKİ) göre 25’in üzeri fazla kilolu, 30’un üzeri ise obezite kabul ediliyor.

Birçok hastalığa neden oluyor

Lilly Türkiye Medikal Direktörü Karan Bozkurt, dünyada yaşanan bezite sorununu şu sözlerle anlatıyor:

"Bugün dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obezite ile yaşıyor. Tahminler, 2035 yılına gelindiğinde küresel nüfusun yarısından fazlasının aşırı kilolu ya da obez olabileceğine işaret ediyor. Obezite; hipertansiyon, tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere 200’den fazla sağlık komplikasyonuyla ilişkili. Uzmanlar, vücut ağırlığında yalnızca yüzde 5’lik bir azalmanın bile bu riskleri anlamlı ölçüde düşürebildiğini belirtiyor.

Sağlık etkilerinin ötesinde, obezite ekonomiler için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aşırı kilo ve obezite, küresel ölümler açısından beşinci sıradaki risk faktörü olarak öne çıkıyor. Her yıl yaklaşık 5 milyon yetişkin, obeziteyle ilişkili hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. İstihdam cephesinde ise obeziteyle yaşayan bireylerin daha fazla iş günü kaybı yaşadığı, üretkenliğinin düştüğü ve erken emekliliğe daha yatkın olduğu görülüyor. Bu durum, küresel iş gücünde 54 milyon tam zamanlı çalışana eşdeğer bir kayıp anlamına geliyor.

Trilyon dolarlık masrafı var!

Tüm bu etkiler bir araya geldiğinde, obezitenin küresel ekonomiye doğrudan ve dolaylı maliyetinin 2020 yılı itibarıyla 1,96 trilyon ABD dolarına ulaştığı hesaplanıyor. Araştırmalar, obezite artış hızının yüzde 5 oranında yavaşlatılmasının dünya genelinde her yıl 430 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini; artışın tamamen durdurulmasının ise yıllık 2,2 trilyon dolarlık bir ekonomik kazanım yaratabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar, obeziteyle mücadelede zamanında teşhis, kanıta dayalı uzun vadeli tedavilere erişim ve damgalamayı ortadan kaldıran politika çerçevelerinin hayata geçirilmesinin kritik olduğunu vurguluyor. Lilly ise bilimsel araştırmalar ve iş birlikleriyle obezitenin altında yatan nedenlerin daha iyi anlaşılması, yanlış algıların giderilmesi ve obeziteyle yaşayan bireyler için kapsamlı tedavi seçeneklerine erişimin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, bugün atılmayan her adımın gelecekte sağlık sistemleri ve ekonomiler için daha ağır bir fatura anlamına geldiği konusunda uyarıyor. Obeziteyle mücadele, artık yalnızca bireysel bir sağlık tercihi değil; toplumların sürdürülebilir geleceği için stratejik bir yatırım olarak görülüyor."