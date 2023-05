Ölüm sırasında ortaya çıkan gizemli bir beyin aktivitesi keşfedildi

Takip Et

Michigan Üniversitesi bilim insanları, Proceedings of the National Academy of Sciences’da (PNAS) yayınladıkları ilgi çekici bir makalede, ölmekte olan insanların beyinlerinde bilinmeyen ve gizemli bir beyin aktivitesi dalgasını nasıl tespit ettiklerini detaylı bir şekilde anlattılar.

Etkinlik, geçtiğimiz yıl ölmekte olan bir kişinin beyin dalgalarını kaydeden önceki araştırmalarda görülenlere benzer bir kısa ömürlü gama etkinliği patlaması olarak kaydedildi. Keşif, insan beyninin trajik koşullar altında nasıl tepki verdiği hakkında daha fazla bilgiye ulaşılması için bir fırsat sağlıyor.

Chip’te yer alan habere göre, dört hasta yaşam desteğinden çekildiğinde, gizemli beyin aktivitesini kaydedildi. Dört hastanın ikisinde kaydedilen bu aktivite, bilim insanlarının ölmekte olan bir insan beyni ile daha önce üzerinde çalışılan fareler gibi hayvanların beyinleri arasındaki paralellikleri daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Beyin ölürken görülen bu faaliyet titreşimlerinin, hayatınızın gözlerinizin önünden geçmesi gibi, genellikle “ölüme yakın deneyimler” olarak adlandırdığımız şeyler olabileceği düşünülüyor. Elbette bu tür zihinsel olayların varlığını kanıtlamak kolay olmayacak ancak, bilim insanları bu beyin dalgalarının ne olduğunu belirlemeye kararlı.

En azından beynin ölümden önceki son anlara nasıl tepki verdiğini anlamak söz konusu olduğunda, gizemli beyin aktivitesi üzerine yapılan bu yeni araştırma, doğru yönde atılmış bir adım olabilir.