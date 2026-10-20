Orta kulak enfeksiyonu işitme kaybına bile neden olabilir

Orta kulak enfeksiyonlarının çocuklarda daha yaygın görülmesinin anatomik nedenleri olduğunu belirten Doç. Dr. Alan, “Çocuklarda orta kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpü, yetişkinlere göre daha kısa ve daha yatay seyirlidir. Bu durum, orta kulağın daha kolay tıkanmasına ve enfeksiyona yatkın olmasına neden olur. Kış aylarında artan üst solunum yolu enfeksiyonları da bu tabloyu tetikler” dedi.

Ders başarısında bile düşüşe neden olabilir

Orta kulak enfeksiyonu ile kulakta sıvı birikiminin farklı tablolar olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Alan, “Orta kulak enfeksiyonu genellikle kulak ağrısı, ateş ve kulakta akıntı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kulakta sıvı birikimi ise bir enfeksiyon hastalığı değildir. Ateş ve ağrıya yol açmaz; daha çok işitme azlığı, küçük çocuklarda konuşma gecikmesi, okul çağındaki çocuklarda ise ders başarısında düşüşle kendini belli eder” ifadelerini kullandı.

Erken tanı ve düzenli takip çok önemli

Ailelerin bu belirtileri fark ettiğinde vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Alan,“Basit muayeneler ve işitme testleriyle tanı kolaylıkla konulabilir. Doğru zamanda yapılan tanı ve düzenli takiplerle çoğu vakada ileri müdahalelere gerek kalmadan tedavi mümkündür” diye konuştu.

Cerrahi yöntemlere başvurulabilir

Tedavinin, altta yatan nedene göre şekillendiğini belirten Doç. Dr. Alan, “Alerjik rinit, geniz eti büyümesi gibi durumlarda öncelikle bu sorunların tedavisine odaklanılır. Medikal tedavi çoğu zaman yeterli olabiliyor. Ancak uzun süre devam eden ve işitme kaybına yol açabilecek sıvı birikimlerinde, kulak tüpü uygulaması gibi cerrahi yöntemlere de başvurulabilir” dedi.

Çocukları pasif sigara dumanından uzak tutun

Kulak hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu ifade eden Alan, şu uyarılarda bulundu: “Üst solunum yolu enfeksiyonlarının erken tanı ve tam tedavisi çok önemli. Pasif sigara dumanından çocukları uzak tutmak ve çocukluk çağı aşılarını eksiksiz yaptırmak da orta kulak problemlerine karşı koruyucu rol oynar.”

Konuşma gecikmesi ya da okul başarısında düşüşü önemseyin

Doç. Dr. Alan, sözlerini şöyle tamamladı: “İşitmeyle ilgili bir sorun, konuşma gecikmesi ya da okul başarısında beklenmeyen bir düşüş fark edildiğinde mutlaka kulak burun boğaz muayenesi yapılmalı. Erken tanı, doğru takip ve uygun tedaviyle kulakla ilgili pek çok sorun başarıyla yönetilebilir.”