'Özel sağlık sektörü zor bir dönemden geçiyor'

ANKARA – Sağlıkta dönüşüm programının ilk fazının etkisinin sona erdiğini söyleyen Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, hane halkının sağlık için kendi gelirlerinden ödediği tutarın oranı olan katastrofik sağlık giderlerinin yüzde 2’lerden yüzde 18’lere yükseldiğini belirtti.

Sağlıkta dönüşümün geçilen aşamasında özel sağlık kuruluşlarının gelişimi için çok olumlu şeyler yapıldığını ancak sonrasında geçen süreçte maliyetlerin yükselişi, sektöre yönelik bazı regülasyonlar, kamu fiyatlama politikaları, özel sağlık sigortalarının kısıtları nedeniyle özel sağlık kuruluşlarının zorlandığını belirten Sarıyıldız, “Öncelik her daim insan olduğu için hizmetler yürüyor, de yürümeye devam edecek. Hiçbir zaman bir doktor ‘ben bu hastaya bakmıyorum’ demeyecek, yatırımcı hastaneyi kapatıyorum bundan kar edemiyorum demeyecek. Bu süreçler devam edecek ancak zor bir süreçten geçiyoruz, her sektörde olduğu gibi.” diye konuştu.

Medicana Ankara hastanesinin robotik cerrahi yöntemlerden biri olan “cyberknife” uygulamasında dünya birincisi olduğunu, onkoloji, organ nakli gibi alanlarda da Türkiye ölçeğinde önlerde olduklarını hatırlatan Sarıyıldız, yoğun biçimde yabancı hasta da kabul ettiklerini kaydetti. Hastane cirosunun yüzde 10-15’i aralığındaki kısmının yabancı hastalardan geldiğini belirten Gülçin Türkmen Sarıyıldız, bu alandaki istatistiklerin sağlıklı tutulması için standart oluşturulmasına da ihtiyaç bulunduğunu anlattı.

Yurt dışı yatırımlar devam ediyor

Medicana Sağlık grubunun yeni hastane yatırımlarını sürdürdüğünü, Türkiye’de 17. Hastanesini İstanbul Zincirlikuyu’da açmaya hazırlandığını belirten Op. Dr. Sarıyıldız, yurt dışı yatırımları da olduğunu belirterek, İngiltere, Almanya, Bosna-Hersek’te girişimlerinin devam ettiğini kaydetti. Op. Dr. Sarıyıldız, İstanbul Fenerbahçe Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanının Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt olduğunu da hatırlatarak, ayrıca MBA Okullarının da grup bünyesinde olduğunu anlattı.

“Uyuz vakaları geliyor”

Bir gazetecinin uyuz vakalarının görülme sıklığının artışıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, geçmişte uyuz vakasıyla karşılaşmadıklarını ancak son dönemde ayda bir-iki hasta ile karşılaşmaya başladıklarını kaydetti. Op. Dr. Sarıyıldız, bir artış olup olmadığı yönündeki görüşünün sorulması üzerine ise; bu yönde bir yorum yapılabilmesi için tıbbi bakışla bir istatistiki analiz yapılması gerekeceğini kaydetti.