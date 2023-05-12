Pankreas kanseri için devrim niteliğinde aşı

COVID-19 aşısını üreten Alman şirketi BioNTech, geliştirmiş olduğu kişiselleştirilmiş bir aşı sayesinde pankreas kanserine karşı umut verici sonuçlara ulaştı.

Hastaların bağışıklık sistemlerine kanser tümörlerine saldırmayı öğreten aşı, tedavi edilen 16 hastanın yarısında bağışıklık tepkisine neden oldu ve bu hastaların kanserleri çalışma sırasında tekrardan nüksetmedi.

Nature dergisinde yayınlanan çalışma, kanser aşılarının hastaların tümörlerine göre uyarlanmasına yönelik yıllardır süren hareketin dönüm noktalarından biri oldu.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde Dr. Vinod Balachandran liderliğindeki araştırmacılar, hastaların tümörlerini çıkardı ve örneklerini Almanya'ya gönderdi. Orada, Pfizer ile son derece başarılı bir COVID aşısı yapan BioNTech şirketindeki bilim insanları, kanser hücrelerinin yüzeyindeki belirli proteinlerin genetik yapısını analiz etti.

BioNTech daha sonra bu genetik verileri kullanarak, her hastanın bağışıklık sistemine tümörlere saldırmayı öğretmek üzere tasarlanmış kişiselleştirilmiş aşılar üretti.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi'nde hastalık uzmanı olan Dr. Anirban Maitra, yaptığı açıklamalarda "Bu, pankreas kanserinde bir mRNA aşısının ilk kanıtlanabilir başarısıdır ve çalışmanın ön niteliğine rağmen ben buna başarı diyeceğim. Bu standartlara göre, yeni aşı bir kilometre taşı." ifadelerini kullandı.

Çalışmada görev alan şirketin kurucu ortaklarından Dr. Uğur Şahin, BioNTech'in yaklaşık on yıl önce aşıları test etmeye başlamasından bu yana, üretimin bazı kısımlarını otomatikleştirerek maliyeti doz başına yaklaşık 350.000 dolardan 100.000 doların altına düşürdüğünü belirtti.