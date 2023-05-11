Parkinson'un arkasından bir bakteri çıktı

Islak ve bataklık benzeri ortamlarda görülen yaygın bir bakteri türünün Parkinson hastalığının gelişiminde önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Helsinki Üniversitesi ve Doğu Finlandiya Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yeni bulgularına göre bilimsel adı "desulfovibrio" olan bakteriler, beyin hücrelerinin içindeki proteinleri toksik kümeler oluşturmak üzere tetikleyen bileşikleri salgılıyor.

Yakın zamanda yapılan bir başka araştırma, dışkılarında Desulfovibrio bakterilerine daha yoğun rastlanan hastalardaki Parkinson'un ciddiyetinin arttığını göstermişti.

Independent'ta yer alan habere göre, hakemli bilimsel dergi Frontiers in Cellular and Infection Microbiology'de yayımlanan yeni araştırma da söz konusu çalışmayı teyit etmiş oldu.

Araştırma ekibi gelecekte bu bakterilerin tespit edildiği insanlarda hastalığı erken teşhis etmeyi ve hatta ilerlemesini yavaşlatmayı umuyor.

Helsinki Üniversitesi'nden mikrobiyolog Per Saris, "Bulgularımız, bu zararlı Desulfovibrio bakterilerinin taşıyan kişileri taramalara sokmayı mümkün kılıyor" diye konuştu.

Britanyalı doktor James Parkinson, bu nörodejeneratif hastalığı yaklaşık iki yüzyıl önce tanımlamış ve bunun nörolojik bir rahatsızlık olduğunu söylemişti.

Parkinson teşhisi konan hastaların beyinlerinin belirli bölgelerindeki hücrelerde Lewy cisimcikleri diye bilinen kümelere rastlanıyor.

Bilimsel araştırmalar, bu mikroskobik malzeme yığınlarının a-sinüklein adı verilen bir protein türünden oluştuğunu gösteriyor.

Ancak bu kümelenmelerin ana nedeni bilinmiyordu. Parkinson aileden aktarılabilse de genetik, tüm vakaların yalnızca yaklaşık yüzde 10 ila 15'ini açıklıyor.

Benzer bir durum, bir başka nörodejeneratif hastalık olan multipl skleroz (MS) için de geçerliydi.

Geçen yıl araştırmacılar halk arasında öpücük hastalığı diye bilinen Epstein-Barr virüsünün (EBV) de MS'e neden olduğunu kanıtlamıştı.

Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar çok sayıda yaşlı yetişkini etkiliyor. 8 Mayıs'ta hayatını kaybeden Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş de Parkinson tedavisi görüyorodu.

Derviş, son 3 aydır yoğunlaşmış bir hastalık ve tedavi süreci geçiriyordu.