Parmak ucundan alınan basit kan testi hastalık riskini 10 yıl önceden tespit ediyor

Dünyada bugüne kadar yapılan en kapsamlı kan analizi çalışması, parmak ucundan alınan küçük kan örnekleriyle hastalık risklerinin belirtiler ortaya çıkmadan 10 yıl önce tespit edilebileceğini ortaya koydu.

UK Biobank tarafından gerçekleştirilen araştırmada, yarım milyon gönüllünün kanında yaklaşık 250 farklı protein, yağ, şeker ve diğer biyolojik moleküller ölçülerek sağlıkla ilgili erken uyarı işaretleri incelendi.

Elde edilen karmaşık biyokimyasal profiller, kişilerin fizyolojik durumuna dair son derece detaylı bir tablo sundu. Bilim insanları bu verileri tıbbi kayıtlar ve ölüm istatistikleriyle birleştirerek diyabet, kalp hastalığı, kanser ve demans gibi pek çok hastalığın riskini daha erken tahmin edebileceklerini öne sürüyor.

Kan analizi hastalık riskini 10 yıl önceden gösteriyor

UK Biobank, Finlandiya merkezli Nightingale Health ile birlikte kandaki şekerler, aminoasitler, yağlar, hormon öncüleri ve üre gibi atık ürünler dahil yüzlerce metaboliti ölçtü. Bu moleküllerdeki değişimler, organların çalışma durumundan kanser gibi hastalıklara kadar birçok süreci yansıtıyor.

Örneğin karaciğer bozulduğunda amonyak yükseliyor, böbrek hasarında üre ve kreatin artıyor, kas hasarında laktat yükseliyor.

Metabolik profillerin genetik testlerden daha kapsamlı bilgi verebildiğini belirten uzmanlar, bunun yaşam tarzı, çevresel etkiler ve stres gibi değişkenleri de yansıttığını vurguluyor.

Edinburgh Üniversitesi'nden Dr. Joy Edwards-Hicks, erken dönemde uyarıcı işaretlerin saptanmasının, insanların 40'lı yaşlarında yaşam tarzlarını değiştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.