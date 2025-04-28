Pestisit ve PFAS alarmı! Pazar ve marketten alınan her üç üründen biri zehirli

Greenpeace Türkiye'nin gerçekleştirdiği son araştırmaya göre, İstanbul’daki pazarlarda ve marketlerde satılan meyve ve sebzelerde zararlı pestisit ve PFAS kalıntılarına yoğun şekilde rastlandı. Özellikle çocuklar için ciddi sağlık tehditleri oluşturan bu bulgular, gıda güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor. Sahte ve taklit ürünlerin yanı sıra kimyasal kalıntılar da tüketici sağlığını tehdit ederken, Greenpeace'in çalışması pazarlarda ve marketlerde büyüyen bu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

İstanbul’daki 155 gıda örneği üzerinde yapılan analizlerde, ürünlerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit, yüzde 43'ünde ise PFAS kalıntısı tespit edildi.

Greenpeace Türkiye, beş büyük market zincirinden ve çeşitli semt pazarlarından 155 sebze ve meyve örneği topladı.

Araştırmanın bulguları şöyle:

Örneklerin yüzde 61'inde birden fazla pestisit kalıntısı bulundu.

Yüzde 43'ünde PFAS maddelerine rastlandı.

Ürünlerin yüzde 31,6’sı Türk Gıda Kodeksi’ne uygun çıkmadı.

50 üründe ruhsatsız pestisit kullanımı belirlendi.

Salamura yaprak, sivri biber, ıspanak ve armut gibi ürünlerde yasaklı ve limit üstü pestisit kullanımı dikkat çekti.

Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık'ın raporuna göre, pestisitler çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Gelişim dönemindeki çocuklar, bu maddelere maruz kaldıklarında beyin gelişim bozuklukları ve daha pek çok sağlık sorunu yaşayabiliyor. Ayrıca, PFAS maddelerinin kanser, tiroit hastalıkları, karaciğer hasarı ve doğurganlık problemleri gibi birçok ciddi hastalıkla ilişkilendirildiği biliniyor.

Araştırmaya göre, pestisit ve PFAS kalıntıları en çok şu ürünlerde tespit edildi:

Salamura yaprak (%80)

Yeşil sivri biber (%70)

Ispanak (%67)

Kıvırcık marul (%40)

Armut (%40)

Üzüm (%40)

Golden ve Starking elma (%30)

Dolmalık biber, patlıcan (%20)

Domates (%13)

Portakal (%10)

Hıyar (%7)

Bu ürünlerdeki kimyasal kalıntılar, hem miktar hem de içerik açısından yasal sınırların üzerinde çıktı.

Greenpeace Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslendi

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, Tarım ve Orman Bakanlığı'na düzenli olarak pestisit analizlerinin açıklanması çağrısında bulundu. Özyer, “Çocukların sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşma hakkı korunmalıdır” dedi.