Pfizer İsviçre'de yüzlerce işçi çıkaracak

Bloomberg’in haberine göre, Pfizer maliyetleri azaltmak için çok yıllı bir programın parçası olarak İsviçre'de yüzlerce işten çıkarma yapıyor.

ABD merkezli ilaç üreticisi, ülkedeki işgücünü bu yılın sonuna kadar 300'den yaklaşık 70'e düşürecek.

Bu ayın başlarında, Pfizer'ın uzun süredir İsviçre başkanı olan Sabine Bruckner'in yerini Rea Lal aldı.

New York merkezli Pfizer, pandemiden yıllar sonra hala büyüme yolunu belirlemeye çalışıyor ve 2027'ye kadar 7 milyar doları aşan bir maliyet düşürme programı yürütüyor.

Bir şirket sözcüsü e-postayla gönderilen açıklamada, karmaşıklığı azaltmak için kaynakları "düzene soktuklarını ve yeniden hizaladıklarını" söyledi.

Kasım ayında Novartis AG, otomasyon atılımı nedeniyle 550'ye kadar İsviçreli işçi çıkaracağını duyurmuştu.