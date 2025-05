PMS Tıp Teknolojileri, Avrupa’nın en büyük ‘temiz odası’nı kurdu

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



PMS Tıp Teknolojileri Mersin Serbest Bölgesi ve Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (Mersin OSB) tesislerinde 27 yıldan beri yaptığı üretimle, tıbbi ekipman imalatçılarının sterilizasyon cihazı ve steril ambalaj taleplerini karşılıyor. İnsan sağlığını tesis etmek için kullanılan her bir tıbbi ürün PMS’nin cihazlarıyla arındırılıp, yine PMS markalı steril ambalajlarla kliniklere sevk ediliyor. Portföyünde 4’ü cihaz olmak üzere 40’a yakın farklı ürünü bulunan PMS, toplam üretiminin yüzde 95’ini kendi markasıyla 82 ülkeye ihraç ediyor. Sektörün 7 global firmasından 5’ine de fason üretim yapan PMS, dış pazardaki yapılanmasını Almanya Mönchengladbach’daki deposu ve Amerika Miami’deki satış ofisiyle güçlendiriyor.



Yerli markalara destek verecek

PMS Tıp Teknolojileri Genel Müdürü Özgür Güler, yeni dönemde hayata geçirilecek projelerden ve şirketin başarılarından söz etti. Steril cihazların üretildiği temiz odaların (clean room) virüslerden arındırılması gerektiğini vurgulayan Özgür Güler, bu alanlarda havalandırmadan zemin kaplamasına kadar yüksek nitelikli malzemelerin kullanıldığına dikkat çekti. Sürekli dezenfekte edilen odalara giriş için özel kıyafetlerin giyilip hava duşlarından geçildiğini aktaran Özgür Güler, “İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Bu bilinçle üretim altyapımızı kuvvetlendirecek bir yatırım yapıyoruz. Mersin OSB’de 9 bin metrekare üzerine inşa ettiğimiz yeni tesisimize, 3 bin metrekare genişliğinde Avrupa’nın en büyük temiz odasını kurduk. Cihazları yerleştirdikten sonra, 1 Haziran itibariyle üretime başlayacağız. Yıllardır kısıtlı alanda üretim yaptığımız için Türk steril tıbbi malzeme ihracatçılarına yeterli hizmet veremiyorduk. Artık artan kapasitemizin önemli bir bölümünü ülkemiz firmalarına ayıracağız” dedi.



Avrupa’da FDA onaylı 2 firmadan biri

İhracat yaptıkları her ülkede sağlık bakanlıklarınca belirlenmiş yönetmenliklerin bulunduğunu anımsatan Özgür Güler, portföylerindeki ürünlerin her biri için otoritelerden ayrı ayrı akreditasyon almak zorunda olduklarına işaret ederek, “Tıbbi ürünün faydaları ve zararsız olduğu, piyasaya sürülmeden önce belgelenmeli. Şirket olarak bunları bir dokümantasyon haline getirip, istenen koşuları nasıl sağladığımızı bildiriyoruz. Ürünlerimizi bünyemizdeki laboratuvarlarda test etmekle kalmıyor, dünyadaki farklı akredite laboratuvarlarında ayrıca belgelendirerek güvenliği en üst düzeye taşıyoruz. Öyle ki, küreselde bizim kadar sertifikasyon alan başka bir firma yok. Bütün Avrupa’da FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi-Food and Drug Administration) onayı alan 2 şirketten biriyiz. Sektör firmalarının da benzer sertifikasyonlara ihtiyacı var. Tüm testleri yapıp onayları alarak, her şeyiyle hazır ürünler sunuyoruz. Tıbbi malzemenin ana pazarları olan Avrupa ve Amerika’daki müşteriler, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden tıbbi malzeme alırken çekinceli davranabiliyor. Biz ise sahip olduğumuz belgelerle tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz” diye konuştu.