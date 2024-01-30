Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: Talihsiz rakamlar 2-4 hafta sonra yansır
Türkiye’de influenza, Covid-19, RSV nedeniyle ‘çoklu salgın’ yaşanırken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, X hesabı üzerinden durum tespiti yaptı.
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde görev yapan Prof. Esin Davutoğlu Şenol, Türkiye'yi etkisi altına alan salgınla ilgili açıklama yaptı.
X (Twitter) hesabından durum değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Şenol, “Şu anda yoğun bakım ve zatürre nedeniyle yatanların talihsiz rakamları 2-4 hafta sonra yansır. 75 yaş üzeri kişilerde “viral pnömoni” kodu ile yatırdığımız hastalar var” ifadelerini kullandı