Prof. Dr. Halil Başar: 50-70 yaş grubunda her 8 erkekten birinde prostat kanseri riski var

ANKARA-EKONOMİ

Ankara’da Prostat Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün de desteğiyle Kızılay metro istasyonunda bilinçlendirme faaliyeti yürütüldü. Bu kapsamda stand açıldı, sorular yanıtlandı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ankara’daki önemli noktalara da posterler asıldı.

Etkinlikte basına bilgi veren Prof. Dr. Halil Başar, 50-70 yaş grubunda her 8 erkekten birinde prostat kanseri olasılığı bulunduğunu vurgulayarak, bu hastalığa yakalanma olasılığının yüksek olması nedeniyle farkındalığın çok önemli olduğunu anlattı.

Prostat kanseri erken tanıyla tedavi edilebilir

Tedavi edilebilir bir kanser türü olması nedeniyle teşhisin hayatı korumak için önemine dikkat çeken Halil Başar, “Türkiye'de yılda 30-35 bin civarında erkekten prostat kanseri tanısı alıyor. Bunların da ancak 5 bin ya da 6 bin kadarının doktora ulaştığının farkındayız. Bu demektir ki yılda prostat kanseri olan erkeklerin neredeyse 5'te, 6'da biri ancak doktora ulaşabiliyor. Halbuki prostat kanseri tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor. Erkekleri bu derece etkileyen, özellikle 50-70 yaş grubu erkekleri etkileyen bir hastalıkta farkındalık oluşturmayı ve zamanında bu hastalığın tanı almasını sağlamayı hekim olarak bir vicdani görev olarak da addettik” dedi.

Prostat kanserinin erken tanı halinde yüzde 90-95 oranında tedavi edilebildiğini, hatta tamamen iyileştirilebildiğini, çok sayıda tedavi seçeneği bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Başar, kandan bakılan PSA testiyle riskin belirlenebildiğini, vurgulayarak, “Bugün kendinize bir iyilik yapın. PSA'nıza baktırın” dedi.