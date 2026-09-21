PureTech kan kanseri ilacı için FDA onayını aldı: Klinik çalışmalarda yeni aşamaya geçiliyor

Biyoteknoloji şirketi PureTech Health plc (LSE: PRTC), kan kanseri tedavisinde kritik bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin kurucu iştiraklerinden Gallop Oncology, nüks veya dirençli (refrakter) yüksek riskli miyelodisplastik sendrom (MDS) hastaları için geliştirilen LYT-200 adlı ilaç adayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Faz 1 sonrası toplantısını başarıyla tamamladı ve Hızlı İzleme (Fast Track) statüsü elde etti.

Faz 2 STRIDE-MDS çalışması başlatılıyor

FDA’dan alınan olumlu geri bildirimlerin ardından şirket, ilacın etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek üzere "STRIDE-MDS" adlı Faz 2 çalışmasına geçiş yapıyor. Yaklaşık 125 hastanın dahil edilmesi planlanan randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bu çalışmada LYT-200, hipometilleyici bir ajan (HMA) ile kombine edilerek farklı doz gruplarında test edilecek.

Klinik veriler ve yüksek yanıt oranları

Tamamen insan kaynaklı bir monoklonal antikor olan ve galektin-9 proteinini hedefleyen LYT-200, tamamlanan Faz 1b klinik çalışmasında umut verici sonuçlar sergiledi. Hipometilleyici ajanlar (azasitidin veya desitabin) ile kombine edilen 12 mg/kg’lık doz grubunda:

Tam Yanıt (CR) Oranı: %27,3

Tam + Kısmi Yanıt Oranı: %36,3

Genel Yanıt Oranı: %45,5 olarak kaydedildi.

Çalışma süresince doz sınırlayıcı bir toksisite veya miyeloid baskılanma rapor edilmedi.

Karşılanmamış tıbbi ihtiyaca yanıt verebilir

ABD’de yaklaşık 60 bin ila 170 bin kişiyi etkileyen miyelodisplastik sendromlarda hastaların yaklaşık %30-40’ı yüksek riskli grupta yer alıyor. Son 20 yılda nüks/refrakter yüksek riskli MDS için FDA tarafından onaylanan tek tedavinin hastaların yalnızca %3’lük genetik mutasyon taşıyan dilimini hedeflediği belirtilirken, LYT-200’ün daha geniş bir hasta kitlesine hitap etmesi hedefleniyor.

Hızlı İzleme statüsü sayesinde FDA ile geliştirme süreci boyunca daha sık etkileşim kurma ve inceleme süreçlerini hızlandırma imkanı elde eden PureTech, ilacın Faz 2 sürecini ve ileri aşama geliştirmelerini desteklemek amacıyla 2027’nin ilk yarısında dış sermaye temin etmeyi planlıyor.