Rahim ağzı kanseri ile mücadele için aşılama talep edildi

ANKARA (EKONOMİ)

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul’un sunumu ve moderatörlüğünde yapılan söyleşide konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Özgü, 66 ülkede ulusal aşı programına HPV aşısının dahil edildiğini hatırlattı.

9 ila 15 yaş arasındaki tüm çocukların aşılanmasında büyük fayda bulunmaktadır

Emre Özgü, “Rahim ağzı kanserini önlemede en etkili yöntemlerden biri HPV aşısıdır. HPV aşısı bağışıklık sistemini güçlendirerek virüsü vücuttan daha hızlı atmayı sağlar. Çocuklarımızı aşılayabilirsek rahim ağzı kanseri, aşı ile engelleyebildiğimiz tek kanser türü olarak tıp literatüründe yerini alacaktır. Bu kapsamda 9 ila 15 yaş arasındaki tüm çocukların aşılanmasında büyük fayda bulunmaktadır. 11-13 yaş grubunda yüksek bir bağışıklık yanıtı alınabiliyor. Tüm anne babalar çocuklarına bu aşıyı yaptırmalı; bir baba olarak ben de kendi çocuğumun aşılanmasını planlıyorum.” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Demir de konuşmasında, aşının önemini vurgularken, farkındalığın artırılmasının mücadeleye katkı vereceğini belirterek, “Yaygın bir aşılama programının sağlanması özellikle genç kızların aşılanmasının sağlanması gerekiyor. Ancak sadece kız çocukları değil, erkek çocukların da kendilerini ve partnerlerini korumaları için aşılanması çok büyük önem taşıyor. Kadınlarda HPV aşısı üst yaş sınırı olmadan tüm kadınlara yapılabiliyor” diye konuştu.

Çok kişi HPV’yi ilk kez duyuyor

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik de toplumdaki farkındalığın artırılmasının hastalıktan korunmaya büyük katkı vereceğini belirterek, bilinçlendirme kampanyasını bu nedenle açtıklarını kaydetti. Seral Çelik “Rahim ağzı kanserinin baş sorumlusunun Human Papilloma Virüs yani kısa adıyla HPV olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu virüsün ne olduğu ve yol açtığı hastalıkları konuşuyoruz. Maalesef ki yeterince bilinmediğini görüyoruz. Çok kişi HPV’yi ilk kez duymuş oluyor ya da başka bir virüs sanıyor. İşte bu yüzden öncelikle HPV hakkında bilgi vermek istiyoruz” dedi.