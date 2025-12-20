Risk var: Yeşilay, gündemdeki uyuşturucu haberlerine karşı uyardı!

Yeşilay, uluslararası kuruluşların bilimsel raporlarının, uyuşturucuya dair haberlerin maddeye karşı yakınlık algısı, sansasyonel ve rol model etkisi oluşturacak şekilde sunulmasının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde merak uyandırma, risk algısını azaltma ve normalleştirme etkisi yarattığını açıkça ortaya koyduğunu belirterek, medya kuruluşlarını haber dilinde toplumsal sorumluluk ilkesini esas almaya davet etti.

Yeşilay'dan yapılan açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede toplum sağlığını koruma ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturma sorumluluğu doğrultusunda çalışmalar yürüten cemiyetin, medyada yer alan bazı gelişmelerin toplumsal etkilerine dikkati çekmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduğu belirtildi.

“Kamuoyunda tanınmış kişilerin gözaltı haberleri”

Son günlerde "uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti" suçları kapsamında kamuoyunda tanınmış kişilere ilişkin gözaltı haberlerinin medyada yoğun ve tekrar eden biçimde yer almasının toplum sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığı kaydedilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) ile Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan çok sayıda bilimsel rapor, uyuşturucuya dair haberlerin maddeye karşı yakınlık algısı, sansasyonel ve rol model etkisi oluşturacak şekilde sunulmasının, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde merak uyandırma, risk algısını azaltma ve normalleştirme etkisi yarattığını açıkça ortaya koymaktadır." bilgisine yer verildi.

Algı ile mücadele de hayati öneme sahip

Araştırmaların, medyada sıkça ve tekrar eden biçimde yer verilen ünlü vakalarının, madde kullanımını "istisnai" bir durum olmaktan çıkararak yaygın ve kabul edilebilir bir davranış olarak algılanmasına yol açabildiğini ortaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Bu durum, bağımlılıkla mücadelede yürütülen önleyici çalışmaların etkisini zayıflatan önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle birçok ülkede, uyuşturucuya ilişkin haberlerde ünlü kimliğinin ön plana çıkarılmasına sınırlamalar getirilmiş, sansasyonel dil yerine caydırıcı ve bilgilendirici bir yayın anlayışı benimsenmiş ve haberlerle birlikte destek ile danışmanlık mekanizmalarının görünür kılınması zorunlu hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak uyuşturucuyla mücadelenin adli boyutun ötesinde çok boyutlu bir halk sağlığı meselesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, medya kuruluşlarını haber dilinde toplumsal sorumluluk ilkesini esas almaya davet ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede maddenin kendisi kadar algı ile mücadelenin de hayati öneme sahip olduğu unutulmamalıdır." denildi.