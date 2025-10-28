  1. Ekonomim
Riyad'da Türk sağlık teknolojilerinde dönüşüm ve özelleştirme masaya yatırıldı

Dünyanın önde gelen sağlık fuarlarından Global Health Exhibition, Riyad’da gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk gününde Türkiye’den Tiga Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Mete Karaca, “E-Sağlık Girişimi, Dijital Dönüşüm ve Sağlıkta Özelleştirme” başlıklı panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, ölçeklenebilir, verimli ve hasta odaklı sağlık sistemleri oluşturmak için dijital sağlık teknolojilerinden nasıl yararlanılabileceği ele alındı. Ayrıca, sağlık tesislerinde bilgi güvenliğinin sağlanması, birleşik elektronik tıbbi kayıt sistemlerinin geliştirilmesi, ileri tanı araçları ve karar destek hizmetlerinin sağlık hizmetlerinde dönüşüm ve özelleştirme süreçlerine etkisi tartışıldı.

Karaca, dijital sağlık dönüşümünü ve Global Health Exhibition’u değerlendirdi

Karaca, konuşmasında ulusal dijital sağlık projelerinin uygulanması, dijital sağlık dönüşümünde yaşanan sorunlar ve bu sorunların giderilmesi ile paydaşların bu dönüşüme hazırlanması konularına değindi.

Global Health Exhibition, bu yıl da sağlık teknolojileri alanında dünyanın dört bir yanından sektör liderlerini, yenilikçi çözümleri ve geleceğin sağlık vizyonlarını bir araya getirdi.

