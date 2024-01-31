Sağlık alanında birleşme ve satın alma harcamaları yüzde 34 arttı

Ernst & Young (EY), sağlık ve yaşam sektörüne yönelik birleşme ve satın alma raporunu yayımladı. 12'ncisini yayımlanan küresel EY M&A Firepower raporuna göre, sağlık ve yaşam bilimleri birleşme ve satın alma harcamaları açısından 2023, 2022'yi geride bıraktı. 2022'de 126 olan toplam birleşme ve satın almalar 2023'te 118’e düşse de yatırımlar yüzde 34 artışla 191 milyar dolara yükseldi.

2023'teki toparlanmanın temel nedenlerinden birinin, yaşam bilimleri sektörünün en büyük oyuncuları olan çok uluslu ilaç şirketlerinin birleşme ve satın almalara artan katılımı olduğu görüldü.

Geçen yıl birleşme ve satın alma yatırımlarının üçte ikisinden fazlası büyük ilaç şirketleri tarafından yapıldı. Bu rakam 2022'de yüzde 38 idi.

2023'te sektördeki anlaşma yapma sürecini domine eden büyük ilaç şirketlerinin tümü, değeri 1 milyar dolar veya daha fazla olan en az bir anlaşma imzaladı. Rapor, birleşme ve satın alma harcamalarındaki artış eğiliminin 2024 ve sonrasında da devam edeceğini ortaya koydu.

Onkoloji varlıklarına yatırım 65,2 milyar dolara ulaştı

Onkoloji pazarının büyüme potansiyeli, şirketlerin son beş yıldaki birleşme ve satın alma harcamalarına yansıyor. 2023'te onkoloji varlıklarına yapılan birleşme ve satın alma yatırımı 65,2 milyar dolara ulaştı.

Bu varlıklara yönelik yoğun rekabet, şirketlerin diğer terapötik alanlardaki hedeflere kıyasla daha yüksek katsayılar ödemesine de yol açtı. Son on yılda onkoloji alanındaki satın almalarda hedef şirket gelirlerinin ortalama 11,9 katına denk gelen katsayılar göz önüne alındığında, satın almacıların bu alandaki anlaşmalarından değer elde etmelerini sağlamak için çalışmaları gerekiyor.

Raporu değerlendiren EY Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Sektör Lideri Ufuk Eren, 2023'te, küresel ilaç sektöründe gerçekleşen önemli anlaşmaların sektörü yeniden canlandırdığına tanık olduklarını belirterek, şunları kaydetti: "Sektör içindeki bazı şirketler, birleşme ve satın alma seçeneklerini büyümeyi güvence altına almak için stratejik bir yol olarak görüyor. Sektördeki şirketlerin önündeki zorluk ise gelecekte kalıcı değer sağlamak için şimdiden doğru anlaşmaları yaptıklarından emin olmak. Ancak yaşam bilimleri şirketlerinin, doğru anlaşmaları yapmanın tek bir işlemden ziyade bir süreç olduğunu anlaması önemli. 2024'te de devam etmesi muhtemel olan zorluklara rağmen, anlaşma yapma zorunluluklarını fark edip bu süreci doğru bir şekilde yönetebilen yaşam bilimleri şirketleri, gelecekte değerlerini güvence altına alan iyi bir konumda olacaklar."