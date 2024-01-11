Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üst solunum yolu enfeksiyonları uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’ Üst solunum yolu enfeksiyonlarının, grip nezle gibi şikayetlerin arttığı bir dönemdeyiz. Çoğu virüs kaynaklı olan rahatsızlıklar, istirahat ve semptomatik tedavi ile iyileşiyor. Fakat bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda, yaş gibi sebeplerle risk grubunda olan kişilerde söz konusu gribal semptonları taşıyan enfeksiyonlar ciddiye alınmalıdır.’’ yazısını paylaştı.

Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'in açıklamaları da yer aldı. Başhekimi Aziz Ahmet Surel, ‘’Mevsimsel olarak her yıl olduğu gibi hem acil serviste hem de enfeksiyon hastalıkları hem dahiliye hem göğüs hastaları kliniklerimizde bu tip üst solunum yolu kaynaklı bir hasta yoğunluğumuz mevcut ama alıştığımız, beklediğimiz bir hasta yoğunluğu ve şu anki hizmet kapasitemizle de bu yoğunluğu eritebiliyoruz. Ancak acil servisimize başvuran kişi sayısına baktığımızda; totalde yıl boyunca ortalama başvuran kişi sayımız değişmedi ama başvuranların dağılımına baktığımızda bu dönemde üst solunum yolu enfeksiyonu ile grip nezle semptomlarıyla başvurularının sayısında oransal olarak bir artış olduğunu görüyoruz. Solunum yolu enfeksiyonu ile acile başvuran hastalarımızın ekseriyeti bu dönemde etkinliğini arttıran grip vb. üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüsler virüsler kaynaklı. Çoğu istirahat ve bir semPtomatik tedavi ile iyileşiyor ama dediğim gibi özellikle KOAH hastalarımız, belli bir yaşın üzerinde insanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olan kemoterapi vs. alan hastalarımız gibi risk grubundaki kişilerde bu basit gribal semptonları taşıyan enfeksiyonlar daha ciddi alınmalı ve alt solunum yolu enfeksiyonları açısından da özellikle bu hastalığa da dikkat edilmeli.’’ açıklamalarında bulundu.